Allarme errori e ritardi nei modelli precompilati 730/2024

Precompilata: 3 milioni le dichiarazioni precompilate con Modello 730/2024 con errori notificati e da rettificare dal contribuente, ricevute in ritardo.

Partenza a singhiozzo per la dichiarazione dei redditi precompilata messe a disposizione anche in modalità sempificata, ma in molti casi caratterizzata dalla richiesta di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli 730/2024 precompilati errati potrebbero ammontare a oltre 3 milioni, secondo fonti CISL.

Errori e lacune nei 730 precompilati

Il Fisco non ha fornito una comunicazione pubblica al riguardo ma a quanto pare sta procedendo ad inviare singole notifiche ai contribuenti interessati, che stanno ricevendo la segnalazione nell’area riservata.

Guida alla compilazione del 730 precompilato in modalità semplificata 22 Maggio 2024 L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) ha sollevato pubblicamente la questione, esprimendo forti critiche nei confronti della procedura precompilata, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta nella semplificazione fiscale nella direzione della totale automatizzazione totale del sistema dei dichiarativi.

Il dubbio solevato dall’ANC è il seguente: cosa ne sarà di quei contribuenti che già hanno provveduto alla trasmissione? Dovranno farsi carico di trasmettere una dichiarazione integrativa?

Da tempo ANC chiede che all’assunzione di responsabilità in caso di errore, l’Amministrazione prenda su di sé il maggior costo pagato dal cittadino.

I chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate nega (scrivendo sul canale WhatsApp AdE) che il sistema sia in difficoltà:

l’Agenzia precisa che le dichiarazioni precompilate 2024 messe a disposizione dei cittadini a partire dal 20 maggio, primo giorno utile per l’invio, non contengono anomalie. Qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata ai contribuenti la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web.

Ricevute invio in ritardo

Dichiarazione 2024: come annullare o correggere il modello 730 inviato 23 Maggio 2024 Ma nei fatti i problemi si stanno moltiplicando.

Ad esempio, si sta registrando un forte ritardo nell’emissione della ricevuta di invio del modello precompilati una volta accettati o modificati e trasmessi: nell’apposta sezione viene visualizzato semplicemente un numero di protocollo della pratica ma nella cartella non c’è nessun file di ricevuta. Quest’anno, tra invio e ricevuta si arriva a superare perfino la settimana invece delle canoniche 48 ore.

Molti utenti stanno addirittura sperimentando un secondo problema in fase di invio del modello precompilato: il sistema restituisce un messaggio che riporta la dicitura “in elaborazione” per giorni, senza sbloccarsi né in un senso sé in un altro: in questi casi, potrebbe anche trattarsi dei modelli che riportano anomalie, per le quali l’Amministrazione finanziaria effettua verifiche preventive prima di segnalare al contribuente la necessità di intervenire manualmente.

Il problema ha impatto anche sull’opzione di annullamento e nuovo invio, che scade il 20 giugno. Il Fisco nega che ci siano problemi in corso ma di fatto milioni di contibuenti stanno sperimentando serie difficoltà, in questo primo anno di implementazione delle nuove funzionalità rispetto a quelle tradizionali di precompilazione.