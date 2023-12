Sport dilettantistico: esenzione IRPEF fino a a 15mila euro per tutto l’anno

Esenzione IRPEF per i lavoratori sportivi in ambito dilettantistico per il periodo d’imposta 2023: il Fisco chiarisce il calcolo delle soglie.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito all’esenzione IRPEF per i lavoratori sportivi in ambito dilettantistico, relativamente alla disciplina transitoria per il periodo d’imposta 2023.

Con la risposta n. 474/2023, le Entrate hanno precisato come si applica il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023.

La nuova soglia per l’esonero IRPEF applicata a partire da luglio 2023 è stata portata da 10mila euro a 15mila euro, tuttavia deve essere considerata valida per tutto l’anno d’imposta, indipendentemente dal diverso inquadramento fiscale nei periodi in cui ricade il reddito.

Pr i lavoratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi nel periodo d’imposta 2023, dunque, resta escluso dalla base imponibile ai fini fiscali un importo complessivo fino a 15mila euro.

Per calcolare la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi,

il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale […] a seconda della frazione di periodo interessata.