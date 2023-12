Bolletta luce: tariffe ridotte per vulnerabili ma con cambio operatore

I vulnerabili non passano al Mercato Libero dell'energia elettrica ma cambiano operatore, dopo l'asta pubblica: le nuove regole approvata dal Governo.

I clienti vulnerabili continueranno ad avere la bolletta elettrica a prezzi ARERA e manterranno le tariffe calmierate del mercato tutelato ma cambieranno operatore, in base ai risultati dell’asta di assegnazione del relativo servizio.

La novità, decisa dal Consiglio dei Ministri del 5 dicembre, riguarda esclusivamente le bollette della luce. La norma interviene sulla transizione dal Mercato Tutelato a Libero fissata dal 1° aprile 2024.

Bollette luce: novità 2024 per utenze vulnerabili

Bollette per clienti vulnerabili: i moduli per stare nel Mercato Tutelato 6 Dicembre 2023 Per la bolletta dell’energia elettrica il Governo ha introdotto il nuovo meccanismo limitatamente ai vulnerabili: continueranno ad avere la fornitura a prezzi calmierati (era sostanzialmente già previsto) ma da parte di un nuovo operatore, da selezionare tramite asta pubblica.

Per il mercato elettrico, i clienti vulnerabili sono coloro i quali presentano una delle seguenti condizioni:

ISEE fino a a 8mila 107,5 euro);

fino a a 8mila 107,5 euro); gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); disabilità ai sensi della legge 104 ;

; utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi ;

; utenza in un’ isola minore non interconnessa;

non interconnessa; età superiore ai 75 anni.

Il Governo ha previsto obblighi informativi in vista del passaggio al mercato libero dell’energia, aggiuntivi rispetto a quelli attuali.

Approvate anche una specifica campagna informativa, attività di monitoraggio sulle attività degli operatori, semplificazioni per il trasferimento della domiciliazione bancaria delle bollette (che dovranno necessariamente essere bimestrali).