Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga a giugno

La Legge di Bilancio 2024 potrebbe riaprire i termini per rivalutare il valore di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa.

Possibile riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni attualmente in scadenza il 15 novembre 2023: secondo la bozza della Legge di Bilancio. dovrebbe essere prevista una nuova finestra semestrale per sfruttare il beneficio, con termine previsto per giugno 2024.

L’agevolazione è quella prevista dalla Legge 448/2001, che permette di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni (quotate e non) e di terreni edificabili, mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva al 16% del valore di perizia, in modo da ridurre la plusvalenza emergente in fase di cessione.

A poter beneficiare della rivalutazione agevolata sono le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, gli Enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e i soggetti non residenti che sono privi di stabile organizzazione in Italia.