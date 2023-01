Rivalutazione partecipazioni e terreni: guida 2023

Tregua fiscale: tutte le sanatorie 2023 in Legge di Bilancio

Rottamazione cartelle fino a giugno 2022, stralcio mille euro fino al 2015, ravvedimento per tasse non pagate, sconti per avvisi bonari e liti pendenti: tutte le formule di tregua fiscale in Manovra 2023.