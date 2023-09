Conservazione dichiarazioni fiscali: niente firma elettronica semplice

L’Agenzia delle Entrate esclude l’utilizzo della firma elettronica semplice per le dichiarazioni fiscali: ecco i requisiti per i documenti informatici.

Nella consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione sull’uso della firma elettronica semplice. Il Fisco ha ribadito che:

In nessun caso una firma elettronica “semplice”, indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti dei documenti informatici (nativi o frutto di copia/dematerializzazione), in particolare di natura fiscale.

L’Amministrazione finanziaria ha dunque escluso il ricorso alla firma elettronica semplice poiché non rispetta i requisiti minimi di legge previsti per i documenti informatici.

Conservazione a norma dichiarazioni fiscali

Per quanto riguarda la conservazione a norma delle dichiarazioni fiscali, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quali sono gli unici strumenti validi:

firma elettronica avanzata (che identifica univocamente il firmatario e permette di individuare eventuali modifiche a un documento);

(che identifica univocamente il firmatario e permette di individuare eventuali modifiche a un documento); firma elettronica qualificata (firma avanzata certificata, creata mediante un sistema specifico);

(firma avanzata certificata, creata mediante un sistema specifico); firma digitale (sostanzialmente è analoga alla firma qualificata);

(sostanzialmente è analoga alla firma qualificata); sigillo elettronico qualificato.

Solo questi strumenti rispettano le disposizioni del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e del Codice dell'Amministrazione digitale.

In particolare, la firma elettronica qualificata o digitale prevede una procedura di validazione che garantisce l’autenticità, l’integrità e il non rigetto dei documenti informatici.

Eccezioni alla regola

La firma elettronica debole, che non rispetta i requisiti di sicurezza previsti invece per quella digitale, ha lo stesso valore di una qualunque firma cartacea ma non garantisce efficacia probatoria.

L’unico caso in cui una firma elettronica semplice può essere accettata è quando tale indicazione è espressa direttamente dal legislatore.