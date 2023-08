Rottamazione quater: Comunicazione somme dovute dall’AdER

AT – Accoglimento totale della richiesta : i debiti contenuti nella domanda di adesione sono interamente “definibili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.

: i debiti contenuti nella domanda di adesione sono interamente “definibili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata. AP – Accoglimento parziale della richiesta : i debiti contenuti nella domanda sono solo in parte “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare per queste sole cartelle.

: i debiti contenuti nella domanda sono solo in parte “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare per queste sole cartelle. AD – i debiti contenuti nella domanda sono interamente “definibili” senza nessun importo da pagare e quindi nella lettera è indicato il solo accoglimento della richiesta di adesione alla Definizione agevolata.

i debiti contenuti nella domanda sono interamente “definibili” senza nessun importo da pagare e quindi nella lettera è indicato il solo accoglimento della richiesta di adesione alla Definizione agevolata. AX – i debiti contenuti nella domanda sono “definibili” solo in parte e per questi ruoli non è dovuto nessun importo, nella lettera si specificano quali sono i debiti “non definibili” per i quali è indicato l’importo pieno da pagare.

i debiti contenuti nella domanda sono “definibili” solo in parte e per questi ruoli non è dovuto nessun importo, nella lettera si specificano quali sono i debiti “non definibili” per i quali è indicato l’importo pieno da pagare. RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda non sono “definibili” e nella lettera è dunque indicato l’importo pieno da pagare.

Per i debiti definibili che prevedono un importo da pagare (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano di ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta.