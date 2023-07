Tasse sospese: FAQ sulle scadenze per alluvionati

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle sospensioni dei termini fiscali e dei versamenti tributari nei comuni alluvionate: nuove FAQ.

Il termine della proroga per i versamenti tributari del 30 giugno e del 20 luglio, nelle zone alluvionate è il 20 novembre, così come previsto dal decreto legge 61/2023.

Le sospensioni fiscali per i residenti nei Comuni alluvionati riguardano anche le somme dovute in seguito ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi: tutti i chiarimenti nelle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Rate senza maggiorazioni fino al 20 novembre

Sospensioni fiscali per alluvionati: le nuove date 12 Giugno 2023 La prima FAQ riguarda l’ipotesi in cui il contribuente scelga di pagare le imposte nelle scadenze ordinarie effettuando la rateazione originaria: ebbene, fino al 20 novembre 2023 non pagherà comunque maggiorazioni e interessi, così come non le pagano gli alluvionati che decidono invece di di approfittare della proroga e pagare entro la nuova scadenza.

In pratica, chi mantiene la rateazione originaria pagherà soltanto sui dieci giorni che intercorrono dal 20 al 30 novembre, gli interessi (maggiorazione dello 0,40%).

Somme dovute sulle dichiarazioni: stop fino al 4 settembre

La sospensione dei termini vale anche per le somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni nei comuni indicati nell’Allegato 1 al Decreto Alluvione.

Il riferimento è all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 che dispone la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Quindi, se arriva un accertamento sulle dichiarazioni il cui termine scade all’interno nel periodo sopraindicato, scatta la sospensione. Considerando anche la sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre, i termini di sospensione nei comuni alluvionati si estendono fino al 4 settembre.

Ravvedimento speciale: proroga e interessi

Infine, c’è una nuova precisazione che invece non riguarda solo il Decreto Alluvione ma tutti i contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale sulle dichiarazioni dei redditi 2021 e degli anni precedenti (tregua fiscale). E’ la misura prevista dai commi da 174 a 178 della legge di Bilancio 2023, che concede la regolarizzazione con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale.

Questi contribuenti possono avvalersi della proroga del versamento della seconda e terza rata rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre 2023 prevista dal DL 34/2023 anche se hanno già versato la prima rata entro il 31 marzo.

In considerazione del fatto che il termine per il versamento della prima rata è stato spostato a fine settembre, sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono comunque dal 1° ottobre.