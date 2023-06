Bonus edilizi nel 730/2023: nuova guida alle detrazioni

Detrazioni edilizie in Dichiarazione dei Redditi 2023: Circolare dell'Agenzia Entrate sui bonus da inserire nel 730, riferimenti e documenti per il CAF.

Una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e dettagli per la corretta applicazione delle detrazioni legate ai bonus edilizi in Dichiarazione dei Redditi 2023.

Si tratta del terzo provvedimento pubblicato in pochi giorni, volto a fornire una guida pratica per contribuenti e CAF alle prese con il Modello 730 2023.

Bonus edilizi: tutte le regole per il 730/2023

Bonus Edilizi: guida alle ultime novità 2023 23 Giugno 2023 Nello specifico, il vademecum fa il punto sulla disciplina e sui casi particolari affrontati dai vari interpelli fiscali assieme ai diversi documenti di prassi in materia edilizia. In particolare, la circolare n. 28/2022 e quella del 25 luglio 2022, nonché le precedenti circolari n. 7/2021, n. 19/2020 13/2019, 7/2018 e n. 7/2017.

Si tratta di chiarimenti interpretativi sulle novità di legge in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni), Bonus Facciate (abolito per lavori 2023 ma utilizzabile per quelli 2022), Ecobonus ordinario, Superbonus, Sismabonus, Bonus colonnine di ricarica elettrica, Bonus Mobili e Bonus Verde.

L’esposizione dei chiarimenti segue l’ordine di compilazione dei quadri del modello 730/2023, per una più semplice consultazione.

Documenti per i bonus edilizi in Dichiarazione dei Redditi

La circolare riporta anche l’elenco dei documenti da consegnare al CAF o al professionista abilitato per l’apposizione del visto di conformità e che servono anche per eventuali futuri controlli da parte del Fisco.

Tutti i dettagli nella circolare n. 17/E pubblicata il 26 giugno 2023, fornisce un utile aggiornamento sulle detrazioni edilizie e rappresenta il seguito delle circolari n. 14/2023 e n. 15/2023.