Casa: tutti i bonus edilizi in scadenza a fine 2024

Ecco cosa prevede la legge di conversione del Decreto Salva Casa in tema di recupero dei sottotetti con interventi per ampliare l’offerta abitativa.

Pubbliato il decreto con le istruzioni per il contributo a fondo perduto destinato agli esodati del Superbonus, per le spese fino a ottobre 2024.

In caso di bonifico errato, per la detrazione edilizie è necessario esibire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa.

