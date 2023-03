Tregua fiscale: possibili proroghe in vista

Il Governo potrebbe approvare l’ampliamento della finestra temporale relativa alla prima scadenza della tregua fiscale, fissata per il 31 marzo 2023.

Le scadenze per l’adesione alla tregua fiscale potrebbero subire uno slittamento. Stando ad alcune anticipazioni, il Consiglio dei Ministri potrebbe valutare la proposta di rinvio, limitatamente ad alcune delle formule di definizione agevolata, inserendole eventualmente nel nuovo decreto PNRR.

Tregua fiscale: video guida online delle Entrate 22 Marzo 2023 Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, la tregua fiscale prevede la possibilità di rottamare numerose irregolarità, dalle comunicazioni degli esiti delle verifiche automatizzate delle dichiarazioni dei redditi a agli errori formali, passando per stralci e ravvedimenti speciali.

I rinvii potrebbero riguardare, in particolare, lo slittamento del termine ultimo previsto dalla normativa attuale per il primo pagamento dovuto in caso di adesioni alla sanatoria di avvisi bonari e irregolarità formali.

Tregua fiscale: nuovi chiarimenti delle Entrate 21 Marzo 2023

Le sanatorie in scadenza riguardano infatti, rispettivamente:

definizione errori formali , mediante pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta interessato, per violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, da versare a rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024;

, mediante pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta interessato, per violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, da versare a rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024; ravvedimento speciale avvisi bonari, per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate che riguardano le dichiarazioni 2022 relative ai redditi 2021 o agli anni d’imposta precedenti, per i quali è possibile rateizzare il pagamento in otto versamenti trimestrali, il primo dei quali ha scadenza fissata al 31 marzo 2023.

Al momento non ci sono conferme in merito sulla possibilità o meno di una proroga in questo senso. Il Consiglio dei Ministri è convocato per martedì 28 marzo alle ore 17, con un ordine del giorno in verità già molto nutrito, tra i cui punti spicca anche il prossimo Decreto Bollette. Ulteriori dettagli sarnno pertanto noti nelle prossime ore.