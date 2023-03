Tregua fiscale: nuovi chiarimenti delle Entrate

Cause di decadenza dalla tregua fiscale, irregolarità ammesse, particolari fattispecie di definizione: nuova Circolare dall'Agenzia delle Entrate.

Irregolarità formali, ravvedimento speciale, atti del procedimento di accertamento, liti pendenti, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale: sono tutti strumenti sui quali interviene la tregua fiscale inserita in Legge di Bilancio, che consente la regolarizzazione con una serie di regole specifiche, e su cui ora c’è una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate (6/2023).

Nuova Circolare sulla tregua fiscale

Il Fisco, in sostanza, fornisce nuovi chiarimenti sul modo in cui le imprese e i contribuenti possono avvalersi della sanatoria, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, con le risposte ai quesiti formulati in occasione del sesto forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e di Telefisco 2023.

Ad esempio, sulla definizione delle cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252), viene ribadito che lo strumento si può applicare anche ai contribuenti che avevano già aderito alle rottamazione degli anni scorsi e poi erano decaduti per mancato pagamento di una o più rate.

Vediamo una panoramica delle precisazioni maggiormente rilevanti.

Avvisi bonari

Il riferimento normativo per la sanatoria sui avvisi bonari (somme dovuta a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione) è dato dai commi da 153 a 159 della Manovra.

Sanatoria avvisi bonari: calcolo sanzioni e interessi 25 Gennaio 2023 Con una serie di modulazioni (anche riferite alle annualità a cui si riferisce la comunicazione di irregolarità), queste comunicazioni si possono sanare con una riduzione delle sanzioni al 3%. Nella circolare ci sono diverse risposte ad altrettanti dubbi. Segnaliamo, fra le altre, la precisazione sulla cause di decadenza. I benefici della tregua fiscale sono conservati anche nelle seguenti ipotesi, considerate di lieve inadempimento:

ritardo nel versamento delle somme dovute, o della prima rata, non superiore a sette giorni;

lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva: in questo caso, si applicano sanzioni per il ritardo.

Irregolarità formali

Fatture e corrispettivi in ritardo: sanatoria con Tregua fiscale 7 Marzo 2023 Si tratta delle regole contenute nei commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023. La regola generale è la seguente: irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini di imposte sui redditi, IVA, IRAP, e sul pagamento di tali tributi, e sono state commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni.

La circolare chiarisce che rientrano in questa possibilità di regolarizzazione, perché considerate formali, e quindi sanabili, le seguenti fattispecie:

invio delle fatture elettroniche al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta; omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;

fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice "natura", se questo non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta.

Controversie tributarie

Rottamazione liti pendenti: domande online 16 Marzo 2023 I commi da 186 a 205 della legge 197/2022 prevedono la possibilità, su domanda del contribuente, di definire le controversie tributarie in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione) pagando una somma che può essere pari a valore della controversia, oppure variare a seconda del grado di giudizio e della relativa sentenza (in generale, più sono i pronunciamenti a favore del contribuente, meno si paga).

Fra i chiarimenti della circolare: se i provvedimenti impositivi riguardano distintamente società e soci, e i relativi giudizi sono stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.

Omessi pagamenti

Per gli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, le indicazioni sono contenute nei commi da 219 a 221 della Manovra. La regola generale è che se al primo gennaio 2023 è decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. Se invece c’è un omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza ma non è ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la tregua fiscale si applica al solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione