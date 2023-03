Rimborso fiscale: senza IBAN, arriva per assegno

In assenza di IBAN o conto corrente, il rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate può essere emesso con assegno vidimato spedito al domicilio fiscale.

In che modo è possibile ottenere un rimborso fiscale se non si possiede un conto corrente? A fornire la risposta al quesito è l’Agenzia delle Entrate che, interpellata da un contribuente, specifica le modalità di rimborso per chi non è in possesso di un IBAN intestato.

Sebbene i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle Entrate siano emessi solitamente attraverso un bonifico sul conto corrente, bancario o postale indicato dal contribuente beneficiario, nulla vieta di ottenerli in altro modo.

Cchi non è intestatario di un conto corrente ed è in attesa di una somma da parte dell’Amministrazione finanziaria non deve quindi presentare alcuna istanza particolare.

In caso di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi a favore delle persone fisiche avviene infatti tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane, che vengono recapitati con raccomandata direttamente presso il domicilio fiscale del beneficiario.

Il contribuente che riceve l’assegno, può presentarlo per l’incasso presso un qualsiasi ufficio postale, entro 60 giorni dalla data di emissione.