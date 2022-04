Modello Redditi PF/2022 aggiornato con l’esclusione ISA

Redditi Pf/2022: aggiornati i modelli e le istruzioni dei modelli dichiarativi per adeguamento alle ultime novità fiscali, tra cui le nuove esclusioni ISA.

Dopo l’aggiornamento del 730 e 770 per la dichiarazione dei redditi 2022, subisce un restyling anche il modello Redditi Persone Fisiche, in compagnia di Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

Le varie integrazioni alla modulistica si motivano con la necessità di tenere conto delle ultime novità fiscali in termini di agevolazioni, proroghe, crediti d’imposta e bonus.

In particolare, le modifiche al modello Redditi PF/2022 (e alle relative istruzioni di compilazione), si è reso necessario per recepire le nuove cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) previste per contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno subito un calo dei ricavi o dei compensi pari almeno al 33% rispetto al periodo d’imposta 2019, così come per le nuove attività che hanno aperto la P.IVA dal 1° gennaio 2019 o che esercitano, in via prevalente, le attività economiche contraddistinte da alcuni codici Ateco particolarmente colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza Covid.

Per approfondimenti, ecco i nuovi modelli e la lista delle modifiche e integrazioni apportate al Modello Redditi Pf/2022 e alle istruzioni di compilazione.