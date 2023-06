Piattaforma Cessione Crediti: guida alla novità AdE

Guida delle Entrate all'uso della Piattaforma per la Cessione dei bonus edilizi dopo le novità sullo Spalmacrediti: come accedervi e quali opzioni prevede.

In attesa del nuova piattaforma Enel X attesa per settembre, e finalizzata a sbloccare la situazione dei crediti non ceduti, l’Agenzia delle Entrate ha intanto aggiornato la sua guida all’utilizzo della Piattaforma Cessione Crediti AdE, con le istruzioni per utilizzare la funzione “Spalmacrediti” per i bonus edilizi incagliati.

La nuova versione della Piattaforma Crediti offre ai contribuenti la compensazione in 10 anni dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, a seguito di comunicazione dell’opzione di cessione o sconto trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. Indice Cessione Crediti 2023 Accesso alla Piattaforma AdE

Cessione Crediti 2023

Cessione Superbonus in 10 rate: come si richiede 5 Maggio 2023 Gli aggiornamenti alla guida si riferiscono alle novità introdotte dal decreto Aiuti quater (articolo 9, comma 4, del Dl n. 176/2022) ed illustrano le modifiche apportate in base alla Risoluzione n.19 dello scorso 2 maggio 2023, che ha reso operativa la funzione che permette di spalmare in 10 rate annuali i bonus edilizi residui, derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

Accesso alla Piattaforma AdE

La piattaforma è raggiungibile dal sito web delle Entrate, dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata, seguendo il percorso: “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e poi scegliendo il servizio “Piattaforma Cessione Crediti”.

Tutte le casistiche e le procedure da seguire sono indicate nella nuova guida, che per esempio distingue tra nuovi crediti da comunicare e crediti già presenti in piattaforma perché noti al Fisco. In questi casi, basta accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare i propri bonus e optare per la scelta d’uso d’elezione.

Per i nuovi crediti, che quindi non sono già presenti nella piattaforma, il cedente dovrà procedere a caricarli per esercitare poi le diverse opzioni (ad esempio indicando chi sarà il cessionario).

In questi casi di cessione del credito, cessionari e fornitori dovranno poi, a loro volta, confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, per utilizzarlo in compensazione o per cederlo nuovamente (dandone comunicazione telematica) ad altri soggetti, sempre tramite la “Piattaforma Cessione Crediti”.