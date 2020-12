Legge di Bilancio 2021: IMU, che cosa cambia

Ci sono novità in tema di IMU nella Legge di Bilancio 2021 che riguardano in particolare le imprese dei settori turismo e spettacolo: i dettagli.

Legge di Bilancio: l'iter istituzionale 13 Ottobre 2020 È in via di approvazione definitiva la Legge di Bilancio 2021 e tra gli emendamenti proposti figura anche l’esonero dalla prima rata IMU prevista per giugno prossimo, pensata in particolar modo per il settore turistico e per quello dello spettacolo.

Vediamo tutte novità in arrivo per questi settori particolarmente colpiti dalla pandemia, dopo il voto e il via libera della Commissione Bilancio della Camera sulle numerose proposte di correttivi alla manovra presentati.

Esenzione IMU in Legge di Bilancio 2021

La manovra 2021 esenta dalla quota statale e comunale dell’imposta municipale propria i possessori che siano anche gestori delle relative attività esercitate negli immobili adibiti a:

stabilimenti balneari marittimi ;

; stabilimenti lacuali e fluviali ;

; stabilimenti termali ;

; gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze : agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù; alberghi e pensioni con fine di lucro; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni; case e appartamenti per vacanze; bed and breakfast; residence e campeggi;

: immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni.

Altre misure del pacchetto turismo

Nel pacchetto turismo troviamo anche:

la proroga fino al 30 aprile 2021 del credito d’imposta al 60% del canone di locazione degli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive, esteso anche ad agenzie di viaggio e tour operator ;

degli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive, esteso anche ad ; il rifinanziamento del fondo per il settore turistico previsto dal decreto Rilancio con 100 milioni per il 2021;

previsto dal decreto Rilancio con 100 milioni per il 2021; lo stanziamento di 20 milioni da destinare alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere.