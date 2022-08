Servizi Enel X Pay: l’offerta che aiuta negozi e punti vendita a far crescere il business

Poter offrire ai clienti una gamma di servizi a valore aggiunto aiuta a far crescere il business: l’offerta di Servizi Enel X Pay per le attività commerciali.

La trasformazione digitale ha coinvolto in pieno anche il mondo dei servizi di pagamento, sia incrementando la richiesta di soluzioni semplici e sicure per soddisfare le esigenze di acquisto e di pagamento, sia agevolando l’accesso a tecnologie e soluzioni fintech integrate al proprio business da parte delle imprese e delle attività commerciali.

I Servizi Enel X Pay offrono diverse opportunità con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di persone, imprese e merchant mettendo a disposizione strumenti innovativi per agevolare la gestione dei pagamenti quotidiani. Se da un lato i consumer possono attivare facilmente pagamenti digitali via web, App, carta ma anche presso i punti fisici presenti in tutta Italia, dall’altro lato le attività commerciali possono entrare a far parte di una solida rete per offrire ai clienti una rosa di servizi utili a semplificare la quotidianità.

Diventare rivenditore e aderire ai Servizi Enel X Pay integrandoli al proprio business, infatti, significa dotarsi di servizi di pagamento, visure, attivazione SPID, vendita di commodities, spedizioni e altri prodotti a valore aggiunto diventando un punto di riferimento per i clienti, offrendo loro tutti i servizi di cui hanno bisogno.

Servizi Enel X Pay per i rivenditori

Con l’offerta di Servizi Enel X Pay, ogni esercizio commerciale ha l’opportunità di offrire ai clienti un pacchetto di soluzioni a valore aggiunto, accedendo alle migliori tecnologie per semplificare il lavoro ma anche per incrementare i profitti. Tra i vantaggi che derivano dall’affiliazione, inoltre, figura anche l’aumento della visibilità e il sostegno continuo di un Customer Service sempre a disposizione.

Presso le attività commerciali aderenti al network Enel X Pay, in particolare, è possibile effettuare:

il pagamento dei bollettini postali bianchi e premarcati, MAV, RAV, bolli auto e moto, avvisi di pagamento PagoPA;

il versamento degli F24;

le visure camerali;

bonifici istantanei;

le ricariche telefoniche e il pagamento degli abbonamenti a TV digitali e Pay TV, carte prepagate e Gift card;

il ritiro e la spedizione pacchi nazionali e internazionali, assicurate, multiple e in contrassegno, a tariffe concorrenziali con i partner TNT ed SDA;

il rilascio dell’Identità Digitale SPID in pochi minuti;

le visure camerali certificate Cribs;

i voucher per la ricarica di veicoli elettrici da utilizzare in App JuicePass;

la sottoscrizione di contratti di Fibra Melita.

la sottoscrizione di contratti Enel Energia.

Integrando i Servizi Enel X Pay nel proprio store, infatti, si dà l’opportunità ai clienti di aderire alle offerte di Enel Energia per la fornitura di Luce e Gas, residenziale o micro-business, offrendo contratti di Switch Attivo, vale a dire il passaggio da altro fornitore per utenze private o aziendali.

Come integrare i servizi Enel X Pay

Per aderire ai servizi Enel X Pay i rivenditori possono scegliere tra tre diverse formule flessibili, differenziate per tipologia di servizi da offrire nel negozio e a seconda del volume di business:

Smart : offerta pensata per le attività che vogliono ampliare la propria offerta ma cercano una soluzione semplice ed essenziale. Il piano Smart consente di iniziare subito a vendere nuovi servizi e aumentare il numero di clienti con il minimo dei costi. Il POS Android è in dotazione.

: offerta pensata per le attività che vogliono ampliare la propria offerta ma cercano una soluzione semplice ed essenziale. Il piano Smart consente di iniziare subito a vendere nuovi servizi e aumentare il numero di clienti con il minimo dei costi. Il POS Android è in dotazione. Evolution : il piano offre soluzioni flessibili e un’ampia gamma di prodotti e servizi. Sono compresi il POS collegabile al computer, la Pistola lettore bollettini, la Bilancia Pesa Pacchi, il Lettore veloce Bollettini e lo Scanner F24.

: il piano offre soluzioni flessibili e un’ampia gamma di prodotti e servizi. Sono compresi il POS collegabile al computer, la Pistola lettore bollettini, la Bilancia Pesa Pacchi, il Lettore veloce Bollettini e lo Scanner F24. Exclusive: è il piano di servizi integrati attivabile esclusivamente dalle Poste Private. Comprende il POS collegabile al computer, la Pistola lettore bollettini, la Bilancia Pesa Pacchi, il Lettore veloce bollettini e lo Scanner per gli F24.

Maggiori informazioni sui servizi Enel X Pay sono reperibili sul portale ufficiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale promosso da PayTipper Network S.r.l. e da CityPoste Payment S.p.A.