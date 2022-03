Energia 100% rinnovabile e risparmio in bolletta: l’offerta NWG Energia

NWG Energia fornisce solo energia rinnovabile e lancia iniziative concrete per risparmiare sul caro bollette, generando vantaggi per utenti e ambiente.

Il futuro dell’ambiente dipende dalle decisioni responsabili compiute da ciascun individuo, che ha l’opportunità di pensare al bene del pianeta anche scegliendo il proprio fornitore di energia elettrica. Sostenibilità e responsabilità sono due pilastri fondamentali per NWG Energia, azienda trader di energia impegnata fin dalla sua fondazione a fornire energia elettrica sempre e solo da fonti rinnovabili.

Mettendo la salvaguardia del benessere della comunità prima del business, NWG Energia è la prima e unica azienda che, fin dalle sue origini nel 2014, garantisce la fornitura esclusiva di energia proveniente da fonti 100% green e ha aderito a un nuovo modello aziendale decidendo di diventare Società Benefit sin dalla nascita, impegnata da statuto a perseguire scopi sociali o di pubblica utilità.

NWG Energia: energia elettrica solo da fonti rinnovabili

Offrire una reale alternativa a chi cerca energia per la propria casa senza impattare sull’ambiente e sul futuro è l’obiettivo primario di NWG Energia, entrata nel mercato dell’energia nazionale portando avanti due valori fondamentali: la sostenibilità legata alla distribuzione di energia proveniente esclusivamente da fonti 100% rinnovabili e la massima trasparenza, che si concretizza attraverso una bolletta chiara e facilmente comprensibile.

NWG Energia ha ottenuto anche la certificazione B-Corp (Benefit Corporation), riconoscimento concesso alle aziende che vantano una visione alternativa del proprio modo di fare impresa e rappresentano un nuovo tipo di realtà etica, mirata a unire obiettivi di profitto con un dichiarato impegno sociale. Nel 2020, insieme a NWG Italia con la quale costituisce la rete di imprese NWG New World in Green, l’azienda ha raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento milioni di Kg di CO 2 non immessi nell’ambiente.

NWG Energia dal 2014 sostiene i progetti di Anter Italia, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, un’associazione no-profit con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.

Ricorrere a queste ultime, inoltre, rappresenta una strategia efficace per contrastare nel lungo termine gli aumenti delle bollette che stanno riflettendo l’impennata dei prezzi dell’energia e del gas. Una scelta green in grado di generare numerosi vantaggi dal punto di vista economico, frenata tuttavia da una burocrazia ancora troppo lenta e complessa, caratterizzata da normative spesso obsolete e disomogenee.

Proprio per aiutare gli utenti a fronteggiare il caro energia e contenere il più possibile gli eccessivi incrementi, NWG Energia ha scelto di aggiungere alla storica promozione Bolletta Zero ulteriori canali di supporto, anche fornendo consigli per risparmiare energia e diventare sempre più sostenibili attraverso il blog ufficiale.

Ecco altre due iniziative concrete e convenienti:

Calmierare alcune voci delle bollette dei clienti;

Attivare la promo 3XTe, promozione di benvenuto per chi sceglie NWG Energia come operatore per la fornitura di energia pulita.

Bolletta Zero: il passaparola per risparmiare sulla bolletta

Bolletta Zero è la promozione sempre attiva riservata ai clienti di NWG Energia che hanno sottoscritto il contratto Luce Amica 2030 G7. Grazie al passaparola e alle segnalazioni, infatti, l’azienda consente ai clienti di scontare la propria bolletta, fino ad azzerarla completamente (oneri e tasse inclusi) facendo entrare altre persone nella community green di NWG Energia.

Lo sconto viene pagato mensilmente direttamente dell’azienda, proporzionale ai consumi del cliente segnalato. Un’occasione unica per condividere l’opportunità di risparmio e ridurre l’impatto ambientale, generando vantaggi per gli altri e per l’ambiente.

È possibile monitorare il livello di risparmio raggiunto ogni mese, tenendo sotto controllo gli step necessari per arrivare al completo azzeramento della bolletta.

3XTe: promo di benvenuto per i nuovi clienti

Pensando a tutti coloro che stanno valutando il cambio di fornitore, inoltre, NWG Energia lancia la promozione unica 3XTe: uno sconto del 30%, calcolato sulla base dei consumi dell’ultima bolletta, valido per i primi 3 mesi di fornitura ed esteso ai nuovi clienti che sottoscriveranno il contratto entro il 31 marzo 2022.

L’offerta di energia 3xTe è cumulabile con la promozione Bolletta Zero e rappresenta un aiuto immediato contro il caro energia, nell’ottica di conseguire un duplice scopo: promuovere la sostenibilità e alleggerire i costi in bolletta.

