Open Energy Digital: Enel Energia porta online imprese e Partite IVA

L’offerta di Enel Energia ideata in collaborazione con Accenture che supporta la digitalizzazione di aziende e professionisti: sito web, e-commerce e formazione su misura.

Migliorare la presenza online è diventata una priorità per le imprese e i professionisti. Una scelta in grado di generare molteplici vantaggi, creando un canale di contatto diretto con gli utenti e potenziando la competitività sul mercato.

La realizzazione di un sito web aziendale e l’attivazione di un portale e-commerce e online booking personalizzati sono due step fondamentali da compiere per avviare con successo un percorso di digitalizzazione. È proprio per favorire l’apertura digitale di professionisti e imprenditori che Enel Energia ha pensato di arricchire la sua offerta con soluzioni dedicate, sostenendo concretamente la crescita del business online.

Energia elettrica e servizi digitali

Open Energy Digital è uno dei piani tariffari messi a disposizione da Enel Energia per permettere alle imprese di accedere alla componente energia al prezzo pari al PUN*. Ciascun pacchetto comprende infatti la fornitura della componente energia elettrica al prezzo all’ingrosso, pari a quello pagato da Enel Energia per acquistare questa risorsa sul mercato all’ingrosso della Borsa Elettrica Italiana. Il piano Digital, nello specifico, consente l’accesso a un kit di strumenti digitali personalizzati forniti da Accenture, azienda attiva a livello globale nella fornitura di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, Cloud e security.

Valore aggiunto dell’offerta monoraria Open Energy Digital sono le soluzioni mirate a digitalizzare il business:

sito web vetrina;

portale e-commerce per vendere online prodotti e servizi;

sistema di booking per gestire le prenotazioni online;

catalogo di corsi online per accrescere le competenze digitali.

Sito web, portale e-commerce e booking online pronti all’uso

Uno spazio su Internet personalizzato si rivela fondamentale per promuovere l’attività sul web. Open Energy Digital comprende l’attivazione di un sito web vetrina, di un portale e-commerce per la vendita online e di un portale di booking per la gestione delle prenotazioni tutte queste soluzioni sono create da un team di designer professionisti di Accenture e strutturate secondo le richieste delle imprese e delle Partite IVA clienti, con la possibilità di personalizzarle e aggiornare i contenuti in completa autonomia (grazie alla vasta disponibilità di tutorial semplici ed intuitivi). Qui di seguito una panoramica delle principali:

dominio professionale (.it o .com) e casella e-mail da 5Gb;

ottimizzazione per desktop e mobile;

traduzione automatica;

nessun Banner pubblicitario;

nessun limite sul numero di prodotti in vendita da aggiungere al catalogo in caso di e-commerce;

nessun limite alle camere o servizi da rendere disponibili in caso di booking on-line;

vendita online senza commissioni aggiuntive;

numerosi metodi di pagamento;

pannello statistiche avanzate;

ottimizzazione SEO e integrazione con la Search console di Google e Google my business;

possibilità di creare un blog all’interno del sito web;

protocolli di sicurezza, funzionalità backup e recovery dati;

sincronizzazione dei prodotti sulla pagina Facebook dell’attività.

Corsi e-learning per potenziare le skill digitali

Grazie alla collaborazione con Accenture, i clienti che attivano l’opzione Open Energy Digital accedono inoltre al ricco catalogo di corsi online, finalizzati a potenziare specifiche competenze digitali. I percorsi di apprendimento sono realizzati da esperti qualificati.

Scopri tutti i vantaggi dell’offerta Open Energy Digital di Enel Energia: per maggiori informazioni clicca qui.

* il PUN sarà maggiorato delle perdite di rete applicate come definite pubblicate e aggiornate da ARERA.

Nell’articolo sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali