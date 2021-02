CNA Impresa Donna: formazione finanziaria online

Ciclo di incontri online dedicato alle imprenditrici con focus sull’educazione finanziaria: calendario e iscrizioni.

CNA Impresa Donna, in collaborazione con UniCredit Social Impact Banking e UniGens, promuove un ciclo di webinar gratuiti per favorire l’educazione finanziaria e imprenditoriale delle imprenditrici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare le conoscenze sui temi del credito e della finanza imprenditoriale, in particolare aumentando la consapevolezza dei bisogni dei neoimprenditori e delle possibili soluzioni finanziarie offerte dal mercato per le microimprese.

I webinar si svolgeranno a partire dal 16 febbraio fino all’8 giungo 2021, secondo il seguente calendario:

16 febbraio – Servizi della Banca per l’impresa;

2 marzo – Monetica digitale e multicanalità;

16 marzo – Fare Impresa (1° modulo);

30 marzo – Fare Impresa (2° modulo);

13 aprile – I Finanziamenti (1° modulo);

27 aprile – I Finanziamenti (2° modulo);

11 maggio – Il Welfare;

25 maggio – Investimenti consapevoli e Welfare aziendale;

8 giugno – Finanza comportamentale.

I corsi sono tenuti da educatori dipendenti ed ex dipendenti della banca, in possesso di una significativa esperienza professionale e relativa all’utilizzo delle soluzioni a disposizione. Gli incontri saranno erogati online sulla piattaforma CNA. Per partecipare ai webinar, che si terranno nelle ore pomeridiane dalle ore 16:30 alle 18:00, è necessario iscriversi online entro domenica 14 febbraio 2021.