Yes I startup: formazione per l’avvio di impresa

Corso di formazione online gratuito per aspiranti imprenditori under 30: focus sul Business Plan e sull’accesso ai finanziamenti in microcredito.

È in scadenza la call per giovani aspiranti imprenditori under 30 promossa da Form-Action con il sostegno di STAFF Spa Agenzia del Lavoro, che promuovono un corso di formazione per incentivare l’avvio di nuove imprese da parte dei giovani.

Il progetto “Yes I start up” si propone di offrire un percorso formativo gratuito della durata di 80 ore, fruibile in modalità online, durante il quale approfondire alcuni aspetti fondamentali per la fase di startup di impresa:

elaborazione del Business Plan;

costruzione della propria rete di professionisti, in base al settore e all’idea imprenditoriale;

accesso ai finanziamenti agevolati elargiti dall’ente nazionale per il microcredito.

Al termine del percorso di formazione, i partecipanti potranno presentare il proprio progetto imprenditoriale per accedere ai finanziamenti agevolati da 5.000 a 50.000 euro. Il corso, infatti, vale 9 punti in più nella valutazione della domanda di credito.

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare una e-mail all’indirizzo corsi@form-action.it, entro il 2 ottobre, allegando il CV firmato e una lettera di motivazione. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono pubblicate sul sito ufficiale di STAFF.