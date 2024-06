Mercato Libero dell’Energia dal 1° luglio: cosa cambia e i consigli ARERA per evitare raggiri

ARERA chiarisce i dubbi sul passaggio al mercato libero dell’energia e la fine del mercato tutelato, opzione tutele graduali per i clienti non vulnerabili.

L’unico interlocutore istituzionale a cui affidarsi per chiarire dubbi sul passaggio al mercato libero dell’energia dal 1° luglio è ARERA. Rivolgendosi l’Autorità è possibile evitare possibili truffe e raggiri.

E’ questo il messaggio veicolato attraverso la nuova campagna di comunicazione pensata per aiutare i consumatori alle prese con le nuove forniture di luce e gas, in vista della fine del servizio di maggior tutela dell’elettricità per le utenze domestiche, fissato al 30 giugno 2024.

Passaggio al Mercato Libero: come informarsi in modo corretto

Tariffe energia a confronto: come scegliere 15 Maggio 2024 Rivolgendosi ai canali ufficiali è possibile capire meglio i mercati dell’energia e le nuove regole, conoscere le proprie abitudini di consumo e i portali pubblici per confrontare le offerte nel mercato libero, nonchè imparare a leggere la bolletta.

ARERA offre diversi servizi informativi sulla fine del mercato tutelato, essenzialmente attraverso le pagine sul sito ufficiale (www.arera.it) e il suo Sportello per il consumatore, raggiungibile anche contattando il numero verde 800.166.654. Sintetizzando, è possibile mettersi in contatto con ARERA:

consultando il sito istituzionale nella sua sezione dedicata ai consumatori;

visitando la pagina Facebook “Il Portale Offerte”, oppure i profili ARERA su X e LinkedIn;

consultando l’Atlante per il consumatore, una guida di facile che riassume e presenta tutele, garanzie e diritti;

contattando lo Sportello per il consumatore (numero verde 800.166.654) o il servizio Conciliazione per risolvere i problemi con il proprio fornitore dopo aver fatto reclamo.

Chi non passa al mercato libero dell’energia elettrica

Bolletta gas in aumento per i vulnerabili ma il Mercato Tutelato resta il più conveniente 7 Giugno 2024 Il 30 giugno segna la fine del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica per i clienti non vulnerabili, che dal 1° luglio devono passare al mercato libero oppure traghettarvi entro tre anni rimanendo nel frattempo nel servizio a tutele graduali, cambiando però gestore e passando alla compagnia energetica che è risultata vincitrice della relativa asta.

Per i non vulnerabili, il costo della bolletta dell’energia elettrica sarà calcolato liberamente dal gestore ma con le condizioni contrattuali delle tariffe PLACET (stabilite dall’ARERA). A partire dal 2027, è poi previsto il passaggio al mercato libero per tutti.

La scadenza del 1° luglio 2024, invece, non riguarda la categoria dei vulnerabili, che possono rimanere nel mercato tutelato rivolgendosi ai gestori del proprio Comune e facendo richiesta di attivazione di un’utenza specifica. Ecco chi sono:

gli utenti con più di 75 anni;

gli utenti che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e percepiscono bonus sociali;

i beneficiari della Legge 104;

gli utenti residenti nelle isole minori non interconnesse con la rete nazionale;

gli utenti con utenze in strutture abitative di emergenza;

gli utenti che versano in gravi condizioni di salute che prevedono l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (titolari della bolletta elettrica oppure loro conviventi).