Turismo privato: come risparmiare con il contratto di Affitto Breve

Guida al contratto di locazione fino a 30 giorni: requisiti per l'immobile, adempimenti e obblighi, agevolazioni e regole fiscali per affitti brevi.

L’affitto breve è un contratto di locazione temporanea di un immobile privato, per un periodo non superiore a 30 giorni: senza obbligo di registrazione, permette di risparmiare sulle tasse, offrendo la propria casa ai turisti.

In questo articolo spieghiamo come funzionano gli affitti brevi, gli adempimenti previsti ed i vantaggi fiscali che comporta.

Come funzionano gli affitti brevi

Locazioni brevi in dichiarazione dei redditi: guida completa 30 Maggio 2023 La normativa sugli affitti brevi riguarda la locazione di immobili ad uso abitativo, esclusi i locali commerciali, per periodi inferiori ai 30 giorni. Gli affitti possono includere anche contratti per servizi integrativi come fornitura e cambio di biancheria, pulizia dei locali, utilizzo delle utenze telefoniche e Internet.

Applicando la tassazione agevolata prevista dalla cedolare secca al 21% sulla rendita derivante dall’affitto breve, è possibile abbattere i costi della prima o seconda casa mettendola in affitto per brevi periodi. Si tratta infatti di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e di tutte le addizionali ordinariamente previste.

Secondo le più recenti disposizioni, introdotte con la Legge di Bilancio 2021, la cedolare secca sugli affitti brevi è applicabile solo se l’attività riguarda al massimo quattro immobili, superati i quali si sconfina nell’attività imprenditoriale a tutti gli effetti.

La normativa sugli affitti brevi si estende ai contratti siglati per il tramite di portali online di intermediazione, a cui in genere i proprietari che rivolgono quando propongono in via temporanea il proprio appartamento come casa vacanze (oppure offrono una singola stanza).

I requisiti per mettere casa in affitto breve

Turismo: stretta sugli affitti brevi 2 Giugno 2023 Quali caratteristiche deve possedere un appartamento per poter essere offerto ai turisti con contratto di affitto breve? E’ presto detto:

si deve trattare di un immobile residenziale ad uso abitativo

deve possedere il certificato di agibilità per tutti gli ambienti

deve essere accatastato nelle categorie comprese tra A1 e A11 a esclusione di quella A10 (uffici);

deve essere conforme ai regolamenti regionali in materia ( soffitti da 2.70 metri, superficie minima di 28 mq per una persona e 38 mq per due persone, camera da letto separata dalla zona soggiorno, ambienti forniti di finestre);

rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza degli inquilini.

Il contratto tipo per affitto breve

Il contratto che stipula la locazione temporanea entro i 30 giorni deve seguire delle linee guida standard:

individuazione delle parti;

identificazione dell’immobile;

elenco servizi offerti;

regole di check-in, pagamento e check-out;

possibilità di prevedere una cauzione;

regole in caso di ritardato check-out;

regole della casa (orari, fumo, animali domestici).

Obblighi e adempimenti per affitti brevi

Affitti brevi nel 730: corrispettivo sempre ripartito in comproprietà 13 Marzo 2023 Qualunque intermediario tra proprietario e inquilino transitorio o agenzia è sottoposto a ritenuta d’acconto del 21%. I proprietari che affittano casa dovranno esporre la rendita percepita in dichiarazione dei redditi. Il locatore può scegliere tra imposta ordinaria IRPEF in sede di presentazione del 730 o Modello Redditi, oppure versamento con cedolare secca al 21% sul totale della rendita.

Il proprietario di un immobile che ospita inquilini tramite contratto di locazione breve è obbligato a riscuotere la tassa di soggiorno (nei Comuni che la prevedono, provvedendo poi a versarla all’ente), rilasciando quietanza di pagamento al suo ospite.

Il proprietario non ha invece l’obbligo di aprire partita IVA finché si resta sotto i quattro appartamenti affittati.