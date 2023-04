Fatture in Cloud mette a disposizione un’ampia raccolta di contenuti gratuita dedicata a tutti coloro che sono in procinto di aprire una Partita IVA.

Come si apre una Partita IVA e quale regime fiscale scegliere? Quali sono i costi, gli adempimenti e le imposte da versare? Questi sono solo alcuni dei quesiti condivisi da coloro che sono in procinto di aprire la Partita IVA, o che stanno ponderando questa scelta per lavorare come liberi professionisti oppure per avviare un’impresa individuale.

Per chi sta per muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro autonomo, poter avere a disposizione tutte le informazioni e le normative in un unico luogo rappresenta un’opportunità in grado di fare la differenza.

È proprio a loro che si rivolge la nuova raccolta di contenuti sull’apertura Partita IVA di Fatture in Cloud, il software di fatturazione online scelto da oltre 500mila tra imprenditori e professionisti e oltre 40mila commercialisti.

Rimediando alla complessità e alla frammentarietà delle informazioni tecniche sul tema presenti in rete, Fatture in Cloud ha creato una serie di contenuti gratuiti e accessibili a tutti che rappresenta uno strumento utile per orientarsi al meglio, nati con l’obiettivo di semplificare i concetti più complessi e permettere di arrivare con serenità e consapevolezza all’apertura della Partita IVA.

Cosa prevede la raccolta di contenuti di Fatture in Cloud

La raccolta di contenuti messa a disposizione sul sito di Fatture in Cloud spazia su diverse tematiche, dagli argomenti più generali fino ai dettagli più specifici legati agli obblighi e agli adempimenti. Ecco una panoramica delle principali risorse accessibili:

un video corso in cui un professionista esperto – il commercialista Massimiliano Allievi, autore di video divulgativi diffusi attraverso il suo canale Instagram – illustra gli aspetti da tenere in considerazione per aprire la Partita IVA, in ambito giuridico e fiscale;

in cui un – il commercialista Massimiliano Allievi, autore di video divulgativi diffusi attraverso il suo canale Instagram – illustra gli aspetti da tenere in considerazione per aprire la Partita IVA, in ambito giuridico e fiscale; una guida testuale suddivisa in capitoli, per ritrovare e approfondire i temi esposti nei video;

suddivisa in capitoli, per ritrovare e approfondire i temi esposti nei video; numerose video pillole , che in pochi minuti spiegano alcuni dei concetti di base sull’apertura della Partita IVA;

, che in pochi minuti spiegano alcuni dei concetti di base sull’apertura della Partita IVA; le risposte alle domande più frequenti, per togliersi ogni dubbio e chiarire ogni aspetto.

Come accedere alla raccolta di contenuti

Per accedere alla raccolta di contenuti dedicati a chi sta per aprire la Partita IVA è sufficiente collegarsi al sito web di Fatture in Cloud e visualizzare il materiale informativo a disposizione.