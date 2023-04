Investimenti: i costi delle case a Milano e le alternative economiche

I prezzi delle case a Milano sono arrivati alle stelle: ecco come varia oggi il costo al metro quadro per quartiere ed i Comuni vicini per risparmiare.

Quanto costa oggi acquistare una casa a Milano? Il mercato immobiliare del capoluogo lombardo è stato caratterizzato da un notevole aumento dei prezzi nell’arco degli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2015.

I prezzi a Milano

Passando in rassegna le varie zone di Milano, il prezzo più elevato richiesto a febbraio 2023 è stato quello rilevato in zona Centro, pari a 10.066 al metro quadro, una cifra molto distante dai 2.689 euro chiesti in zona Bisceglie, oppure Baggio e Olmi.

Se in zona Arco della Pace, Arena e Pagano per comprare casa sono necessari 8.795 euro al metro quadro, in zona Genova e Ticinese si scende fino a 7.437 euro. Per Garibaldi, Moscova e Porta Nuova il prezzo è pari a 9.659 al metro quadro, mentre per la zona Centrale e Repubblica si passa a 6.402 euro.

L’anno di Expo ha segnato un progressivo incremento dei prezzi degli immobili tanto che oggi comprare casa a Milano costa circa il 40% in più, raggiungendo cifre che superano di gran lunga la media nazionale. Osservando la mappa dei prezzi medi relativi agli immobili residenziali rilevati a febbraio 2023 da Immobiliare.it, ad esempio, si parla di 5.199 €/m² per la vendita e di 21,38 €/m² per la locazione.

Il primo dato, nello specifico, segna un aumento del 4,04% rispetto a marzo 2022 (4.997 euro/m²) e rappresenta anche il prezzo raggiunto nell’arco di due anni. L’aumento per gli affitti rispetto al mese precedente, invece, è stato del 9,98%.

Le alternative a buon mercato

Secondo Century 21 Italia, ci sono delle alternative con prezzo a metro quadro accettabili in molti comuni limitrofi minori, vicini e ben collegati, e comunque “belli e vivibili”, dove le case costano dal 30% al 70% in meno rispetto a Milano.

Gallarate (40 minuti da Piazza Duomo con i mezzi pubblici, partendo alle 9 di mattina) e Busto Arsizio (43 minuti dal centro di Milano) offrono casa, rispettivamente, a 1.511 e 1.465 euro al metro quadro. Legnano è a 42 minuti dal centro e le su case costano in media 1.616 euro al metro quadro. Cernusco sul Naviglio dista 34 minuti dal centro ed è servita dalla metropolitana, con 2.772 euro al metro quadro per le case rappresenta una buona alternativa abitativa.

Tra le altre proposte: Gorgonzola (42 minuti e 18,5 km da Milano) con prezzo medio di 2188,5 euro al metro quadro; Magenta a 48 minuti dal centro e 1525 euro a metro quadro; Gaggiano, a 41 minuti dal centro e prezzo medio al metro quadro di 1887,5 euro; Peschiera Borromeo a 50 minuti con i mezzi da Milano per 11,2 km di distanza ed una media di 2382 euro al metro quadro.