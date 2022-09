Lotteria Scontrini estrazione 1° settembre: i codici vincenti

Ecco l'elenco dei 15 codici vincenti settimanali selezionati all'Estrazione della Lotteria degli Scontrini di giovedì 1° settembre.

Prima estrazione del mese quella di giovedì 1° settembre per la Lotteria degli Scontrini. Questa settimana, come di consueto, sono stati estratti 15 codici vincenti da 25.000 euro per chi ha effettuato acquisti con pagamento elettronico e altrettanti premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Vediamo quali sono i biglietti vincenti e come verificare la vincita.

Estrazione Lotteria Scontrini 1° settembre: codici vincenti

Verifica e notifica della vincita

I biglietti con i codici vincenti si verificano online sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it. Se si accede all’area riservata con credenziali SPID, CIE o CNS), si possono anche visualizzare in automatico eventuali vincite e scontrini che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni. La vincita viene notificata anche via email, PEC.

Per riscuotere il premio si ha un tempo massimo di 90 giorni: poi si perde il premio.