Polizze vita dormienti, rimborso in scadenza: come chiederlo

Polizze vita dormienti: i dati IVASS sulle assicurazioni non riscosse dai beneficiari e gli strumenti per verificare se spetta il rimborso.

Assicurazioni RC, cambiano le regole per il risarcimento danni non patrimoniali: nuove tabelle nazionali uniche e nuovo calcolo dell’importo spettante.

Per il 2024 sono previsti aumenti dei costi delle Polizze RCA, sebbene con alcune differenze su base regionale.

Polizza RCA auto obbligatoria per tutti i veicoli fermi

Obbligo di polizza RC Auto anche per i veicoli fermi nelle aree private: nuove regole UE in vigore, con poche eccezioni, eccole in dettaglio.