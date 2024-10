Stati Generali dell’Export: presentazione il 3 ottobre a Roma

I lavoratori sovra-qualificati sono un ostacolo o una risorsa? Uno studio sottolinea il loro valore per le aziende.

Acceder-E: tirocini Invitalia per soggetti svantaggiati RSC

Progetto Acceder-E di Invitalia per favorire l’accesso delle comunità RSC al mercato del lavoro, promuovendo formazione e tirocini on the job.