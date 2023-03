Bonus Centri Estivi: bando INPS Senior 2023

Bando Estate INPSieme Senior 2023: come fare domanda di contributi per soggiorni in Italia di pensionati nelle gestioni pubbliche e loro familiari.

Online il bando Estate INPSieme Senior 2023, per l’assegnazione di contributi per soggiorni in Italia in favore di pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alla Gestione dei Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Postelegrafonici, assieme ai loro coniugi e figli conviventi disabili (i familiari sono ammessi soltanto se è presente un ISEE in corso di validità).

Importo del contributo

In tutto sono disponibili 3.850 contributi. L’importo massimo erogabile è pari a 800 euro per soggiorni in Italia di durata pari a otto giorni/sette notti e di 1.400 euro per soggiorni di quindici giorni /quattordici notti.

Soggiorni ammessi

I soggiorni estivi in Italia si svolgono nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2023.

Il contributo INPS è a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico organizzato e fornito da soggetti che operano nel settore (tour operator e agenzie di viaggio). Il pacchetto può comprendere alloggio, vitto ed eventuali spese di viaggio (comprese gite, escursioni, attività sportive e attività ludico-ricreative), nonché le previste coperture assicurative. Sono esclusi i soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online.

Come fare domanda

La domanda può essere trasmessa entro le ore 12:00 di lunedì 17 aprile 2023. Prima di inoltrarla, bisogna registrarsi compilando il Modulo AS150 da presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio. Una volta registrati (se non già presenti in banca dati, bisogna autenticarsi con il proprio SPID, CIE o CNS e seguire in alternativa uno dei due percorsi:

Per Aree tematiche > Attività sociali o, in alternativa

Per ordine alfabetico > Domanda o, in alternativa, Per tipologia di servizio > Estate INPSieme Senior > Domanda.

Entro il 18 maggio 2023 saranno pubblicate le graduatorie per ciascuna gestione.

Tutte le informazioni e le comunicazioni sul bando di concorso sono pubblicate esclusivamente sul sito web dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso in fondo alla home page: Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi Welfare, assistenza e mutualità > Bandi nuovi.