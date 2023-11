Proroga Superbonus: emendamenti al DL Anticipi

La Manovra 2024 rifinanzia il Fondo opere pubbliche stanziando ristori contro il caro materiali per appalti edili: prossima finestra di domande a gennaio.

Superbonus, avvisi bonari dal Fisco ai beneficiari del credito edilizio per verificare l’adeguamento della rendita catastale della casa a lavori eseguiti.

Tasse sulla vendita della casa dopo il Superbonus

La Legge di Bilancio 2024 introduce una tassa sulle plusvalenze per la vendita di case entro dopo il Superbonus, maa solo in alcuni casi: come funziona.