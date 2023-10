Manovra senza proroghe per il Superbonus: i chiarimenti di Zanetti sulle dichiarazioni di Giorgetti in merito alla cessione del credito nel 2024.

A partire dal prossimo anno, le agevolazioni relative al Superbonus sono destinate a cambiare in modo radicale, visto che Manovra 2024 non è intervenuta in alcun modo sulla materia: significa che non ci sono margini per nuove deroghe né soluzioni su misura per i crediti ancora incagliati.

Vediamo come si configurano le regole la detrazione edilizia e l’eventuale cessione del credito fiscale, da qui a fine anno e per il 2024-2025.

Superbonus 2024 senza proroga

Dal 1° gennaio 2024, i contribuenti che eseguono lavori edilizi anche agevolati dovranno versare l’interno importo in anticipo per detrarre poi la spesa. La possibilità di cessione resta fortemente limitata alle poche deroghe di legge.

Inoltre, l’unico modo per rientrare nelle attuali deroghe legate allo sconto in fattura e alla cessione del credito, è quello di completare i lavori entro l’anno in corso. Non è previsto neppure alcun rinvio anche per i condomini.

Superbonus 90%, contributi a fondo perduto per terminare i lavori 6 Ottobre 2023 L’unica misura di Governo per aiutare i privati rimasti con i lavori a metà è stato quello di riservare ai meno abbienti un contributo a fondo perduto, da richiedersi entro fine mese.

Come ampiamente previsto, dunque, dopo il 31 dicembre 2023 il Superbonus scende al 70% e non prevede (confermando le regole in vigore dal 17 febbraio scorso), la possibilità di applicare sconto in fattura o cessione dei crediti oltre quelle previste per legge.

La strada principale da seguire resta sostanzialmente la detrazione diretta.

Da gennaio 2024, in sintesi, il Superbonus sarà riconosciuto limitatamente al 70% per i condomini e al 65% per le villette unifamiliari e nulla cambia per la cessione del credito e lo sconto in fattura rispetto ad oggi.

Cessione del credito edilizio nel 2024

Come ha sottolineato il Ministro dell’Economia Giorgetti, presentando la Legge di Bilancio, nella nuova manovra non c’è spazio per il Superbonus né ci sono regole particolari per sanare le attuali situazioni di crisi in cui versano ad esempio i cosiddetti Esodati del Superbonus, rimasti con i cantieri avviati e i cassetti fiscali con crediti incagliati perchè non trovano banche o altri soggetti disposti ad acquisirli per i SAL successivi ai primi.

La dinamica del Superbonus continua imperterrita al ritmo di tre miliardi di maggiore spesa l’anno. Non c’è nessun intervento in Legge di Bilancio su questo, ma i lavori vanno completati entro l’anno se si vuole lo sconto in fattura, altrimenti parte il meccanismo delle detrazioni, fatto salvo quanto maturato in precedenza.

Un chiarimento su Linkedin del Consigliere Enrico Zanetti ha in realtà precisato che non c’è alcun obbligo (in Manovra o altri provvedimenti) di terminare i lavori entro fine 2023 per accedere alla cessione del credito, che resta in vigore anche nel 2024 ma si applica ad un incentivo ridotto al 70% e deve comunque conformarsi ai dettami dell’attuale normativa sul numero delle cessioni.



Regole Superbonus 2023-2024-2025

L’applicabilità del Superbonus, lo ricordiamo, è prevista fino a tutto il 2025 ma con regole diverse e soprattutto con un calendario di scadenze differenziato in base all’immobile e alla spesa.

Per i condomini e le persone fisiche (per gli appartamenti singoli in condominio e per edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà) la detrazione, ripartita in quattro quote annuali di pari importo, è la seguente:

90% per le spese 2023;

per le spese 2023; 70% per le spese 2024;

per le spese 2024; 65% per le spese 2025.

Stesse scadenze per onlus e organizzazioni non commerciali.

Per le villette, resta solo la proroga del 110% se al 31 dicembre 2023 si terminano i lavori che avevanogià un primo SAL al 30% al 30 settembre 2022. Anche gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili in godimento ai soci) accedono al 110% fino al 31 dicembre 2023 ma sempre con il requisito del SAL.