Lufthansa entra in ITA e assume: decolla l’ex Alitalia

Subito 1200 assunzioni in ITA Airways grazie a Lufthansa, che sigla un accordo con il Ministero dell'Economia per il rilancio della compagnia di bandiera.

Firmato l’accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa per l’investimento in ITA Airways (ex Alitalia) attraverso una quota di minoranza e un Piano Industriale che stima una crescita di ricavi da 2,5 miliardi di euro per quest’anno e 4,1 miliardi nel 2027.

Lufthansa acquisirà subito il 41% di ITA con un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con opzione sulle azioni rimanenti.

Il MEF (azionista di maggioranza) investirà invece altri 250 milioni di euro, come ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro autorizzato dalla UE.

Queste risorse e gli obiettivi fissati nel Piano Industriale consentiranno il rinnovo della flotta e da subito ad una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto di 1.200 assunzioni già in corso, arrivando a 5.500 unità al termine del Piano.

La strategia di ITA Airways è di concentrarsi sul traffico di lungo raggio, rilanciando anche l’hub di Roma Fiumicino, ma garantendo allo stesso tempo collegamenti interni per lo sviluppo dei flussi turistici e di business.

Carsten Spohr, amministratore delegato di Deutsche Lufthansa, ha dichiarato:

È una buona notizia per i consumatori italiani. […] A Milano, ITA copre un ampio bacino di utenza che offre potenzialità di crescita. .

Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti:

si scioglie un nodo che da trent’anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia. Siamo convinti che questa decisione permetterà al mercato aereo di svilupparsi nell’interesse dell’Italia.