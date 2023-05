Tariffe gas: le promozioni di maggio 2023

Come risparmiare sulla bolletta del gas con le offerte per il passaggio al Mercato Libero da quello Tutelato: ecco le 9 migliori promozioni del momento.

L’Autorità per Energia ARERA ha annunciato un aumento della bolletta gas (+22,4%) sul mercato tutelato, dovuto ai minori sconti sugli oneri di sistema. Di contro, è sceso il costo della materia prima, portando al ritorno delle tariffe a prezzo bloccato sul mercato libero.

Vediamo quali sono le migliori promozioni di maggio, sfruttando anche le offerte per passare proprio dal mercato tutelato a quello libero.

Come si calcola il prezzo del gas nel Mercato Libero?

Nel Mercato Libero il costo del gas è deciso dai singoli fornitori. Le tariffe fisse prevedono un prezzo bloccato per un certo periodo (solitamente da 12 a 36 mesi), mentre le tariffe variabili seguono l’andamento dei prezzi sul mercato all’ingrosso (PSV o PUN).

Come si calcola il prezzo del gas sul Mercato Tutelato?

Il costo del gas nel mercato tutelato si compone di quattro voci principali:

il costo per la materia prima gas sul mercato all’ingrosso italiano (a maggio pari a 0,577 €/Smc);

il costo per il trasporto e il contatore, ossia gestione rete e misuratore (a maggio 2023 pari a 0,223 €/Smc);

gli oneri di sistema (a maggio pari a -0,102 €/Smc);

le imposte (IVA al 10% e le accise a 0,216 €/Smc).

Perchè è aumenta di nuovo la bolletta?

Il Decreto Bollette del 30 marzo (DL 34/2023) ha deliberato una riduzione dal 1° aprile 2023 dello sconto della componente UG2, facente parte degli oneri di sistema (costi fissi in bolletta per sostenere la produzione e distribuzione dell’energia e investimenti in ricerca e sviluppo). Di conseguenza, l’ARERA ha dovuto applicare uno sconto inferiore in bolletta, con un aumento conseguente in bolletta.

Le migliori offerte gas di maggio

Per confrontare le offerte gas nel Mercato Libero è importante conoscere il proprio profilo di consumo, in modo da capire quali siano i parametri da valutare nel comparare le tariffe.

Le migliori offerte gas a prezzo bloccato

NeN Special 48 Gas offre un prezzo del metano bloccato per 12 mesi a Gas 0,75 €/Smc. L’operatore offre anche uno sconto di 48€ all’anno e impronta CO2 azzerata. Iren Prezzo Fisso Gas offre un prezzo bloccato a 0,912 €/Smc fino a dicembre 2024. A2A click con un costo di 0,85 €/Smc, bloccato 1 anno.

Le migliori offerte gas a prezzo variabile

Edison World Gas: PSV + 0€/Smc Prezzo indicizzato, bonus 25€ rateizzato in bolletta; Enel Flex Gas: PSV + 0,15 €/Smc Enel Premia WOW; A2A Smart casa Gas: PSV + 0,18 €/Smc, spread fisso per un anno, offerta esclusiva online.

Le migliori offerte gas dual fuel

Tra le offerte più convenienti ci sono anche quelle dual fuel, che combinano luce e gas nello stesso contratto. In questo momento tra le migliori promozioni dual fuel (luce e gas) ci sono quelle proposte da:

NeN Special 48 Luce e Gas, con un costo di 0,21 €/kWh per la luce e 0,75 €/Smc per il gas. L’offerta prevede uno sconto di 96€ al momento dell’attivazione (48€ a utenza). Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas, con un costo dell’indice PUN per la luce e indice PSV per il gas. L’offerta prevede uno sconto di 180€ in caso di attivazione di luce, gas e fibra. Eni Plenitude Trend Casa il costo della bolletta è indicizzato: PUN + 0,045 €/kWh per la luce e PSV + 0,173 €/Smc per il gas. L’offerta prevede uno sconto di 12€ al momento dell’attivazione in caso di domiciliazione su conto.