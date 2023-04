Estrazione Lotteria Scontrini: i vincitori del 27 aprile

Scopri i codici scontrino vincenti dell'estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 27 aprile, con un montepremi complessivo di 450.000 euro.

Il 27 aprile è stata effettuata l’estrazione n. 19 della Lotteria degli Scontrini 2023, premiando gli acquirenti che hanno utilizzato metodi di pagamento elettronici e mostrato il codice Lotteria in cassa, insieme ai rispettivi esercenti. Il montepremi totale per queste estrazioni è stato di 450.000 euro.

Come ogni settimana, pubblichiamo su PMI.it i codici scontrino vincenti della Lotteria degli Scontrini: scopri se sei tra i fortunati vincitori.

Codici vincenti estrazione settimanale

L’estrazione settimanale n°19 del 2023 ha premiato 15 acquirenti con 25.000 euro ciascuno e altrettanti esercenti con 5.000 euro, per un montepremi complessivo di 450.000 euro. Ecco i codici scontrino che hanno vinto la Lotteria degli Scontrini il 27 aprile 2023.

La Lotteria degli Scontrini può essere invalidata?

La validità dell’estrazione e della vincita della Lotteria degli Scontrini dipende dal controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’estrazione e la vincita possono essere invalidate se, per esempio, si verificano queste situazioni:

codici che corrispondono a un premio già assegnato nella stessa estrazione;

corrispettivi che si riferiscono a un codice Lotteria di una persona che non viveva in Italia quando ha acquistato i beni o i servizi;

scontrini che sono stati annullati;

scontrini che riguardano un reso;

corrispettivi che si riferiscono a un codice lotteria per cui il consumatore ha chiesto di non trattare o di cancellare i suoi dati.

Come faccio a sapere se ho vinto alla Lotteria degli Scontrini?

Se hai vinto, riceverai una comunicazione sia nell’area riservata del sito ufficiale, a cui puoi accedere con SPID, CNS o CIE, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ti manderà una email, una PEC o una raccomandata con le istruzioni per ritirare il premio.

Quando ci sarà l’estrazione della Lotteria da 5 milioni?

L’anno scorso l’estrazione annuale del premio più alto da 5 milioni di euro per il cliente e da 1 milione di euro per il negoziante si è svolta il 4 giugno 2022 (qui il codice vincente). Si è trattato del primo maxi premio della riffa di Stato, assegnato a Novara, per uno scontrino di 100 euro. La data della prossima estrazione annuale non è ancora nota, ma è probabile che avvenga approssimativamente nello stesso periodo dello scorso anno.