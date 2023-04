DEF: crescita moderata, 3 miliardi per il cuneo fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF): PIL 2023 +1%, deficit 4,5%, 3 miliardi le risorse a disposizione.

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza (DEF) con le stime di crescita per il 2023 e 2024.

Nello scenario tendenziale a legislazione, il PIL cresce dello 0,9% nel 2023 per attestarsi all’1% nel quadro programmatico (rispetto allo 0,6% stimato in autunno) per un deficit al 4,5% rispetto al tendenziale del 4,35%.

Ciò consente di ritagliarsi un tesoretto da 3 miliardi. Una dote a quanto pare già impegnata, secondo le anticipazioni del Ministero delle Finanze, secondo cui il quadro economico delineato:

permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima attuazione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sull’anno in corso. Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie.

Il Def prevede un calo della pressione fiscale che dovrebbe passare dal 43,3% nel 2023 al 42,7% entro il 2026.

In generale, si tratta di risorse davvero limitate. Ben poco a confronto con i 20 miliardi della scorsa Legge di Bilancio.

Ridotti, dunque, i margini di manovra per quest’anno e per il prossimo, tanto più che sono state tagliate di mezzo punto le stime per il PIL 2024 (+1,4% quello tendenziale, invece di +1,9%), con indebitamento oltre il 3%.

Grande prudenza anche per il medio-lungo periodo:

La proiezione per il 2025 è in linea con il Dpb, mentre la decelerazione prevista per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche concordate a livello di Unione europea.

Secondo il MEF, per rendere il nostro Paese più innovativo non basta soltanto il PNRR:

È necessario investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano e che consenta di creare condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche. È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa.