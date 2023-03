Lotteria degli Scontrini, estrazione 23 marzo: scopri se hai vinto

I risultati dell'ultima estrazione della Lotteria degli Scontrini: ecco tutti i codici premiati per scoprire se hai vinto i 25mila euro in palio.

Il 23 marzo 2023 si è svolta l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, il programma governativo italiano che premia i consumatori che pagano con strumenti elettronici i loro acquisti, garantendo vincite anche agli esercenti.

L’obiettivo della Lotteria degli Scontrini è quello di combattere l’evasione fiscale, incentivando l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, disincentivando l’utilizzo del contante, e promuovendo la cultura della legalità in Italia. Inoltre, l’iniziativa contribuisce ad aumentare la trasparenza nelle transazioni commerciali e ad incentivare i negozianti a rispettare le norme fiscali.

Chi ha vinto la Lotteria Scontrini del 23 marzo?

Di seguito i 15 codici scontrino risultati vincenti all’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 23 marzo:

Come funziona la Lotteria Scontrini e come partecipare?

Il funzionamento è semplice: la partecipazione alla Lotteria degli Scontrini è gratuita; ogni volta che si effettua un acquisto in un negozio fisico aderente al programma mostrando in cassa il codice lotteria e pagando con carta di credito, debito o altra forma di pagamento elettronico, si ha la possibilità di partecipare alle estrazioni settimanali, mensili e annuale di premi in denaro. Questi vengono assegnati mediante l’estrazione casuale di codici identificativi presenti sugli scontrini stessi, che ogni settimana puoi consultare su PMI.it.

Quanto si vince alla Lotteria degli Scontrini?

Questa settimana, i vincitori della Lotteria degli Scontrini hanno guadagnato 25.000 euro ciascuno, gli acquirenti, e 5.000 euro ciascuno, gli esercenti. Bisognerà attendere il 13 aprile per i premi più alti, ovvero quelli mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e 20.000 euro per i negozianti. Non si conosce ancora la data dell’estrazione annuale che assegnerà un premio da 5 milioni di euro a chi ha fatto acquisti cashless e un premio da 1 milione di euro all’esercente (lo scorso anno è stata a giugno).

Come si riscuote il premio?

Se risulti tra i fortunati vincitori l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ti effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario o, in alternativa, con assegno circolare non trasferibile.

Importante: il premio deve essere riscosso entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita, altrimenti verrà perso e versato all’Erario.