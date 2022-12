Lotteria Scontrini 22 dicembre: ecco chi ha vinto

Lotteria degli Scontrini: i risultati dell'estrazione del 22 dicembre 2022, la penultima dell'anno che ha assegnato i premi settimanali.

Giovedì 22 dicembre si è tenuta la penultima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 2022. Il 29 dicembre si terrà l’ultima estrazione dell’anno, assegnando i consueti 15 premi settimanali. Il secondo giovedì di gennaio, il 12, dovrebbero essere assegnati i premi mensili riferiti agli acquisti cashless effettuati a dicembre, mentre è ancora da definire la data dell’estrazione annuale.

In attesa di conoscere tale data e dell’entrata in vigore delle novità che riguarderanno la riffa di Stato nel 2023, con le estrazioni che si affiancheranno ai consueti jackpot, pubblichiamo, come ogni settimana, su PMI.it i codici scontrino estratti e risultati vincitori dei 15 premi palio da 25.000 euro per gli acquirenti e gli altrettanti premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Estrazione Lotteria Scontrini 22 dicembre: codici vincenti

Ecco i 15 codici Lotteria che hanno vinto all’estrazione del 23 dicembre 2022, la sessantunesima di quest’anno.

Cosa cambia con la Lotteria Scontrini 2023?

Dal prossimo anno, ai premi settimanali da 25mila euro, a quelli mensili da 100mila euro e a quello annuale da 5 milioni di euro, si affiancheranno le estrazioni istantanee, il cui esito sarà noto direttamente in cassa. Il registratore di cassa emetterà un QR Code che una volta inquadrato con lo smartphone renderà noto l’esito della vincita.

Il meccanismo prevede sempre la partecipazione mediante codice lotteria e accesso solo a chi effettua acquisti in negozi fisici con metodi di pagamento elettronici. I premi istantanei saranno più esigui, da 100 e da 150 euro.