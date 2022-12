Lotteria Scontrini 15 dicembre: i codici vincenti

Tutti i codici scontrino risultati vincenti all'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 15 dicembre 2022: in palio quasi mezzo milione di euro.

Come ogni giovedì, anche il 15 dicembre si è tenuta la consueta estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini. Si è trattato della la sessantesima tornata per la riffa di Stato nel corso di quest’anno. In palio c’erano 450.000 euro di cui 75mila per gli esercenti aderenti al circuito della Lotteria degli Scontrini e 375mila per coloro che hanno effettuato presso di loro acquisti pagando con metodi di pagamento elettronico e mostrando il codice Lotteria in cassa.

Vediamo chi sono i fortunati vincitori della Lotteria degli Scontrini.

Il Bollettino Ufficiale Lotteria degli Scontrini – Estrazione settimanale N° 60 – 2022 del 15/12/2022 riporta i seguenti 15 codici vincenti di questa settimana, con la postilla che l’assegnazione dei premi è sempre condizionata all’esito delle verifiche. Cause di annullamento dell’estrazione potrebbero essere biglietti duplicati o relativi a resi.

Come faccio a sapere se ho vinto alla Lotteria degli Scontrini?

Ricordiamo che su PMI.it pubblichiamo ogni settimana i risultati delle estrazioni (consultabili a questo link). Gli stessi codici vincenti possono essere verificati anche sul portale ufficiale lotteriadegliscontrini.gov.it, sia nell’area pubblica che accedendo all’area riservata (con credenziali SPID, CIE o CNS), dove è possibile consultare anche il dettaglio degli scontrini che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni della Lotteria degli Scontrini.

Come vengono comunicati i vincitori della Lotteria degli Scontrini?

Sempre nell’area riservata del portale viene segnalata la vincita della Lotteria che poi verrà anche notificata via email, o PEC se indicata in fase di registrazione, oppure tramite raccomandata all’indirizzo indicato in fase di iscrizione alla Lotteria degli Scontrini.

Dalla notifica si avranno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, pena la perdita della vincita (le somme non riscosse vengono versate all’Erario).