Lotteria Scontrini: i codici vincenti del 17 novembre

Lotteria Scontrini, ecco chi ha vinto all'estrazione del 17 novembre: i codici vincenti dei premi da 25mila e 5mila euro per acquirenti ed esercenti.

In attesa che vengano attuate le novità della Lotteria degli Scontrini, che dal 2023 diventa istantanea, con il risultato della vincita direttamente in cassa, proseguono le estrazioni settimanali del giovedì. Quella del 17 novembre 2022 è stata un’estrazione settimanale.

Vediamo i codici vincenti del del 17 novembre 2022, come di consueto riportati da PMI.it.

Lotteria Scontrini: estrazione 17 novembre

L’estrazione ha assegnato 15 premi da 25.000 euro e altrettanti da 5.000 euro per gli esercenti. Di seguito i 15 codici scontrino che hanno vinto la Lotteria degli Scontrini del 17 novembre, con indicata la data di emissione dello scontrino, l’importo e il codice identificativo.

Verifica e notifica della vincita

In caso di vincita, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione al domicilio indicato in fase di iscrizione alla Lotteria degli Scontrini. La vincita può essere verificata anche accedendo all’area riservata del portale lotteriadegliscontrini.gov.it con credenziali SPID, CIE o CNS. Sul portale sono visionabili anche gli scontrini che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni. Per riscuotere il premio si ha un tempo massimo di 90 giorni: poi si perde il premio.