Decreto Aiuti quater: ristori e bonus contro il caro bollette

Sconti in bolletta fino al primo semestre 2023 mentre si allontana il rinnovo del Bonus 150 euro: prime anticipazioni sul Decreto Aiuti quater.

Il prossimo Decreto Bollette, nella formula di un nuovo Decreto Aiuti-quater slitta alla prossima settimana.

Per prima cosa, il Consiglio dei Ministri di venerdì 4 novembre approverà il quadro programmatico della NaDEF di fine settembre, definito a politiche invariate in attesa che si insediasse il nuovo Governo. All’interno dei paletti di bilancio delineati dalla Nota di aggiornamento al DEF saranno calibrati anche i provvedimenti economici dell’Esecutivo Meloni, all’interno dei quali rientra anche il DL Aiuti quater.

Un primo tesoretto a disposizione per le nuove misure a sostegno di famiglie e imprese è già disponibile: ci sono 10 miliardi inutilizzati lasciati in eredità dal Governo Draghi. Bisogna ora capire come distribuirli, ed eventualmente incrementarli.

Le misure da prorogare: l’azzeramento degli oneri in bolletta ora previsto fino a fine anno, potrebbe slittare a fine giugno 2023; sul tavolo anche la proroga a dicembre del bonus sociale per le famiglie in difficoltà (ISEE fino a 12mila euro, che sale a 20mila euro per nuclei con almeno quattro figli) e del credito d’imposta sulle bollette di gas e luce per le imprese.

Limitarsi alle proroghe sopra esposte costerebbe circa 5 miliardi, restando quindi nei limiti del tesoretto immediatamente disponibile.

Sul fronte benzina, invece, lo sconto carburanti scade il 18 novembre: si parlava di una proroga a fine anno, ma la discesa dei prezzi potrebbe rendere la misura superata. Ai ipotizza un nuovo Bonus 150 euro una tantum per i redditi fino a 20mila euro, con la stessa platea prevista dal Decreto Aiuti-ter. Ma questa misura necessiterebbe di risorse aggiuntive.