UE senza accordo sul gas: imprese sul piede di guerra

Bocciata anche la proposta UE di tetto dinamico al prezzo del gas, appello delle imprese per un intervento UE a fronte di rincari sui costi di produzione.

Fumata nera sul price cap: non solo non si trova un accordo sul prezzo del gas nella UE ma traballa anche la proposta di compromesso individuata da Bruxelles sul corridoio dinamico, da far scattare a fronte di eccessiva volatilità.

Il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati UE, a cui per l’Italia partecipa Mario Draghi (che nei prossimi giorni passerà il testimone a Giorgia Meloni), prosegue fino a venerdì 21 ottobre, quindi bisogna attendere per capire se e come la situazione sia destinata a sbloccarsi, ma il bilancio della prima giornata di lavori non promette niente di buono.

Vertice UE: il bilancio della prima giornata

Su questo price cap, il Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre è iniziato all’insegna della prudenza, per non dire rifiuto, soprattutto tra i paesi scettici o contrari come la Germania.

Energia: la UE propone un tetto dinamico al prezzo del gas 19 Ottobre 2022 La discussione non è più su un tetto del gas rigido ma sul meccanismo contenuto nella bozza di proposta della Commissione UE. Che dovrebbe rappresentare un tentativo di mediazione per mettere d’accordo tutti. Il tetto del gas dinamico prevede che, a fronte di eccessivi rialzi, intervenga una meccanismo che fissa un prezzo minimo e massimo al di fuori del quale non viene accettato il contratto.

Secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, qualsiasi ipotesi di tetto al prezzo del gas «comporta il rischio che i produttori vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno». Posizioni contrarie anche da parte di Olanda, Danimarca, Svezia, Irlanda, Austria e Ungheria.

Non è l’unica proposta Ue, c’è anche l’indicazione di cambiare il riferimento (attualmente, il mercato di Amsterdam), e di fare acquisti congiunti, per avere più potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed evitare meccanismo di concorrenza interna fra gli Stati Ue. Bisogna vedere se ci saranno margini per proseguire la discussione al vertice Ue dell’Energia del 25 ottobre.

Le imprese dicono basta

L’Europa sta discutendo del prezzo del gas, senza trovare un accordo, dal marzo scorso, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Gli industriali chiedono a questo punto «un rapido e deciso intervento europeo attraverso misure di carattere temporaneo che stabiliscano un tetto al prezzo del gas». Confindustria e Medef, associazioni imprenditoriali rispettivamente di Italia e Francia, hanno lanciato un appello all’Europa con una nota congiunta rivolta alla Commissione UE, chiedendo di fissare un tetto al prezzo del gas:

è l’unica risposta che può dare un effetto reale e immediato sui prezzi dell’energia elettrica, oltre a costituire una prova tangibile della solidarietà europea poiché il costo può essere condiviso tra tutti gli Stati membri.

Questa misura avrebbe un impatto diretto sui prezzi per tutti i consumatori finali. Confindustria fornisce alcune cifre sull’impatto della crisi energetica: fra agosto 2021 e 2022 i costi di produzione nell’industria sono aumentati del 40% in Italia e del 33% nell’UE.

Per quanto riguarda il tema dell’acquisto comune di gas, c’è la proposta di una nuova piattaforma europea del mercato del gas:

Anche se alcuni segnali in relazione all’acquisto comune di gas a livello europeo vanno nella giusta direzione, per realizzare un mercato integrato e rafforzare la liquidità e la sicurezza dell’approvvigionamento, dovrebbe essere adottata una soluzione strutturale con la creazione di una nuova piattaforma europea del mercato del gas. Non c’è tempo da perdere, in gioco c’è la sopravvivenza dell’industria europea.