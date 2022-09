Lotteria degli Scontrini, estrazione 15 settembre: codici vincenti

Assegnati i 20 premi settimanali della Lotteria degli Scontrini: consulta i codici scontrino estratti e verifica se hai vinto.

Giovedì 15 settembre la quarantaquattresima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini ha assegnato 20 premi, tra acquirenti ed esercenti, per un montepremi complessivo di oltre un milione di euro. Ogni settimana PMI.it pubblica i risultati delle estrazioni della riffa di Stato, riportando i codici scontrino vincenti: puoi consultare le precedenti vincite al seguente link.

Chi ha vinto la Lotteria Scontrini del 15 settembre

Hanno vinto i 10 premi da 100mila euro messi in palio per chi ha effettuato acquisti cashless, presentando in cassa il codice lotteria, e gli altrettanti premi da 20mila euro per i rispettivi esercenti i seguenti codici scontrino:

Alla 44esima estrazione, quella settimanale, hanno partecipato gli scontrini relativi agli acquisti registrati dal 05 settembre all’11 settembre 2022. Quelli registrati dal 12 settembre 2022 al 18 settembre 2022 saranno oggetto della prossima estrazione settimanale del 22 settembre.

Ricordiamo che l’assegnamento effettivo dei premi delle estrazioni è vincolata alla verifica che non vi siano scontrini estratti duplicati o relativi a resi, o altre condizioni di non validità.