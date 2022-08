Lotteria degli Scontrini estrazione del 4 agosto: chi ha vinto

Lotteria degli Scontrini, estrazione del 4 agosto 2022: tutti i codici scontrino emessi tra il 25 e il 31 luglio che hanno vinto i 15 premi settimanali.

Giovedì 4 agosto 2022 l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini ha premiato 15 acquirenti che hanno effettuato acquisti completamente cashless tra il 25 e il 31 luglio, mostrando il codice della Lotteria. I premi ammontano a 25mila euro, mentre per i rispettivi 15 esercenti aderenti all’iniziativa il premio è di 5mila euro.

Vediamo tutti i codici scontrino risultati vincenti all’estrazione n. 36/2022 della Lotteria Nazionale degli Scontrini.

Lotteria scontrini 4 agosto: quali sono i codici vincenti?

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 4 agosto 2022 sono i seguenti:

Come funziona la Lotteria degli Scontrini per i clienti?

Prima di effettuare il pagamento, che deve essere effettuato al 100% con metodo digitali, senza usare buoni o contanti, è necessario mostrare all’esercente il codice Lotteria. In questo modo si consente al sistema Lotteria di generare tanti biglietti quanti sono gli euro spesi (spesa minima 1 euro, spesa massima mille euro).

Come funziona la Lotteria degli Scontrini per gli esercenti?

L’esercente deve scansionare il codice Lotteria mostrato dal cliente, puntando il lettore ottico sul codice a barre, o in alternativa digitando il codice alfanumerico.

Al momento non sono previste sanzioni per gli esercenti che non si collegano al portale della Lotteria degli Scontrini. Anche se si consiglia di farlo perché i clienti hanno la facoltà di segnalare sul portale dedicato alla Lotteria i negozianti che non si sono adeguati. Tale segnalazione potrà essere utilizzata dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione dell’esercente.

Come si salva il codice Lotteria Scontrini sul cellulare?

Una volta scaricata l’immagine del proprio codice Lotteria dal sito ufficiale, è possibile stamparlo e portarlo sempre con sé o memorizzarlo sul cellulare, come immagine da mostrare poi in cassa, o in alternativa può essere salvato insieme alle carte fedeltà nelle specifiche app ormai ampiamente diffuse negli store degli smartphone.

Dove sono andati i premi della Lotteria degli Scontrini?

Le vincite della Lotteria degli Scontrini sono registrate in molteplici zone d’Italia, per lo più relativamente ad acquisti effettuati presso la grande distribuzione (GDO), ma si registrano vincite anche in diversi esercizi di prossimità.

Secondo una relazione del Ministero dell’Economia di qualche mese fa, il numero di partecipanti alla Lotteria degli Scontrini è nettamente sceso dal suo esordio ad oggi e dei 30 milioni di euro vinti al momento di stesura della relazione, ne erano stati reclamati e pagati poco più della metà (16milioni di euro), sollevando molte perplessità sul sistema di notifica delle vincite e portando il Governo a pensare di cambiare le regole e rendere la Lotteria istantanea, ovvero consentendo agli utenti di verificare subito se hanno vinto tramite il Qr code stampato sullo scontrino.

Dove sono stati vinti i 5 milioni della Lotteria degli Scontrini?

Il premio più ambito, quello annuale da 5 milioni di euro è andato ad un cliente di un negozio di Novara, che ha effettuato un acquisto con i requisiti richiesti di circa 100 euro. L’esercente ha vinto un milione di euro.

Quando ci sarà la prossima estrazione della Lotteria degli Scontrini?

La prossima estrazione della riffa di Stato si terrà giovedì 11 agosto e si tratterà di un’estrazione doppia, che assegnerà sia i premi settimanali che quelli mensili, relativi agli acquisti effettuati, trasmessi e registrati dal sistema Lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.