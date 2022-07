Crisi di Governo, Mattarella respinge le dimissioni di Draghi

Energia Il Governo approva nuovi tagli in bolletta contro il caro energia Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le misure contro il caro energia in bolletta, estensione fino a fine settembre per tagli e bonus.

Energia Misure contro il caro-bollette: proroga fino a settembre Approvato in CdM il decreto di Governo che rinnova le misure di contenimento costi dell’energia elettrica e gas in bolletta per il terzo trimestre 2022.

Governo italiano Ddl Concorrenza sbloccato: accordo raggiunto sulle concessioni balneari Si sblocca il Ddl Concorrenza: concessioni balneari fino a fine 2023, deroghe per i nuovi bandi fino a fine 2024, ok a indennizzi per gli uscenti.

Energia Dl Aiuti in vigore: tutte le misure per imprese e famiglie Guida a tutte le misure del Decreto Aiuti che prevedono bonus, ristori e indennità per famiglie e imprese in crisi economica a causa della guerra.