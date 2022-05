Lotteria Scontrini: i biglietti vincenti del 19 maggio

I codici risultati vincenti all'estrazione della Lotteria del 19 maggio che ha assegnato 15 premi settimanali per esercenti e acquirenti.

Si è tenuta giovedì 19 maggio 2022 la 23esima estrazione della Lotteria degli Scontrini che ha assegnato i consueti 15 premi settimanali da € 25.000 per chi ha fatto acquisti utilizzando esclusivamente mezzi di pagamento elettronici, in negozi fisici, mostrando il codice Lotteria all’esercente (che in caso di estrazione viene premiato con € 5.000).

I risultati, anche delle scorse estrazioni, possono essere consultati su PMI.it, oltre che sul portale ufficiale della Lotteria Nazionale degli Scontrini.

Vediamo di seguito quindi i codici estratti e risultati vincenti all’estrazione del 19 maggio 2022.

Estrazione Lotteria 19 maggio

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 19 maggio 2022 riguardante tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente:

0638-0151 8AMTN023388;

0100-0072 53SNS301467 03670012;

1220-0047 3BSDP000383 07270006;

0439-0009 72MU1101123;

1081-0123 99MEY038570;

0887-0054 3BSDP001380 10340003;

1060-0007 8AMTN011828;

0945-0233 72MU1051142;

1252-0132 88S25000908 80330002;

0335-0213 96SRT000999 02900002;

1429-0014 53SNS301628 04120003;

0973-0023 3CIBN300256;

1026-0102 3BSDP001111 07620001;

0200-0002 99SEA004638 10370001;

0342-0197 3BSDP002148 70910003.

Come riscuotere la vincita

Per riscuotere la vincita, dopo aver verificato l’estrazione del proprio codice scontrino, è necessario attendere la comunicazione di vincita che l’Agenzia delle Entrate recapita all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Nella missiva vengono riportate le istruzioni per riscuotere la vincita. Per reclamare il premio si hanno 90 giorni di tempo. I premi non riscossi vengono versati all’Erario.