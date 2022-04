Lotteria Scontrini, estrazione del 7 aprile: tutti i codici vincenti

Lotteria Scontrini: tutti i codici vincenti all'estrazione del 7 aprile 2022 che ha assegnato i premi settimanali, in attesa dell'estrazione mensile.

L’estrazione della Lotteria degli scontrini di giovedì 7 aprile 2022 ha assegnato i consueti premi settimanali: 15 codici scontrino sono stati estratti, regalando 25.000 euro ai rispettivi titolari del codice della Lotteria che hanno effettuato acquisti cashless registrati dal sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Per i rispettivi esercenti il premio è di 5.000 euro.

Si terrà invece il prossimo giovedì 14 aprile la prossima estrazione mensile, che in aggiunta a quella settimanale assegnerà 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Per l’estrazione annuale della Lotteria degli Scontrini – che prevede un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente – si attende ancora che venga individuata la data da un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Codici vincenti Lotteria Scontrini 7 aprile

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 7 aprile 2022:

0228-0008 99IEC007961;

2027-0014 72MU1021341;

1051-0029 96MKR003024;

1340-0044 53SNS300254 00410007;

1375-0105 99SEA002835 12060001;

0503-0082 88S25000977 42707128;

0856-0010 53SNS300214 00510011;

1783-0025 53SNS303002 00080010;

1185-0221 3BSDP000343 04840007;

1218-0056 53SNS301832 00940016;

0993-0001 3CEAM002024;

0494-0014 96MKR015608;

0850-0034 53SNS300795 20160016;

0759-0084 4CEDM005504;

1175-0001 3BSDP000602 05070009.

Come verificare la vincita alla Lotteria

Lotteria degli Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 Ricordiamo che a stabilire come poter controllare quali sono i biglietti vincenti delle estrazioni della Lotteria degli Scontrini è stata la Determinazione delle Dogane. I codici composti da cifre e lettere estratti identificano il biglietto virtuale risultato vincente.

Il codice del biglietto generato è indicato in basso allo scontrino che l’esercente rilascia a seguito di un acquisto effettuato in un negozio fisico (GDO o esercizio di prossimità) completamente con metodi di pagamento elettronico (no contanti o buoni, neanche in parte), mostrando il codice della Lotteria prima di effettuare il pagamento. Vengono generati tanti biglietti virtuali quanti sono gli euro spesi, da un minimo di 1 euro a un massimo di 1.500 euro. Tutti i biglietti generati per uno scontrino hanno il medesimo codice.

Ricordiamo anche che non è richiesto di conservare gli scontrini: è possibile farlo, o anche solo segnarsi il codice, per verificare la vincita, consultando il documento pubblicato sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it o gli aggiornamenti settimanali di PMI.it. In alternativa è possibile accedere all’area riservata del portale, con credenziali SPID, CIE o CNS, e verificare che vi sia un messaggio di vincita.

La vincita verrà comunicata inoltre dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione.