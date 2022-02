Edilizia: cessione crediti, ipotesi di modifica al Sostegni-ter

Il Governo risponde a tre interrogazioni parlamentari che chiedono modifiche al Sostegni-ter sulla cessione dei crediti multipla: il dibattito in corso.

Sembra ormai certa la marcia indietro del Governo sulla cessione multipla dei crediti di Superbonus e detrazioni edilizie, mentre continua il pressing sia delle imprese del settore, sia da parte delle forze politiche. Alla Camera sono state presentate tre interrogazioni parlamentari, che segnalano l’impatto negativo su un mercato in ripresa come quello delle costruzioni, e chiedono soluzioni.

Le richieste degli operatori

Le sigle della filiera delle costruzioni e i Consigli nazionali delle professioni coinvolte, chiedono – tra gli altri – una modifica urgente in materia di cessione del credito in relazione agli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (superbonus e non solo). La preoccupazione è quella di riaffossare un comparto fortemente penalizzato dalla crisi pandemica e che, grazie alla ripresa dovuta al traino degli incentivi emergenziali, sta generando un impatto positivo su PIL, occupazione ed economia reale.

Abbiamo la comune preoccupazione sul rischio che l’articolo 28 del D.L. Sostegni metterà in ginocchio nuovamente, e, probabilmente, irreversibilmente, le prospettive di lavoro di migliaia di imprenditori, professionisti e operatori del settore, seri e corretti nello svolgimento delle proprie rispettive attività, ma anche dei tanti cittadini che auspicano, finalmente, di avere abitazioni migliori e più sicure.

La richiesta al Governo è dunque quella di un tempestivo intervento del Governo, anche in un prossimo provvedimento.

Mercato crediti: il nodo frodi

Una prima motivazione della situazione corrente è stata intanto fornita dal sottosegretario all'Economia, Federico Freni, il quale ha ricordato che la stretta prevista dal Sostegni-ter, che sostanzialmente impedisce le cessioni multiple limitando lo scambio di crediti ad una sola volta per ciascun soggetto coinvolto, sia soltanto quella di impedire le frodi. Su questo fronte, si segnalano i dati forniti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione al Senato proprio sul dl Sostegni-ter: 4,4 miliardi di euro di crediti inesistenti, su un totale di 38,4 miliardi di euro comunicati al fisco tramite l'apposita piattaforma. Anche Freni, rispondendo alle interrogazioni, ha rilevato come nell'ambito di queste agevolazioni siano stati scoperti «fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante».

I possibili correttivi

Allo studio ci sono correttivi sulle attuali regole che limitano la cessione del credito. Non è chiaro se arriveranno attraverso un nuovo provvedimento, oppure intervenendo in sede di conversione in legge del Sostegni-ter. L'obiettivo è quello di proseguire sulla strada di contrasto alle frodi, che evidenziano anche il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, senza penalizzare il settore, che grazie ai bonus edilizi registra una decisa ripresa dopo gli stop durante i lockdown Covid. Fra le ipotesi più gettonate, quella di sbloccare le cessioni multiple, limitando però la possibilità di effettuare queste operazioni alle banche e ai soggetti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.