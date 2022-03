Pensione anticipata contributiva: come si ottiene?

Pensioni: in arrivo la nuova domanda di ricalcolo INPS 24 Febbraio 2022 Non è prevista questa possibilità: per la pensione anticipata ci vogliono 42 anni e dieci mesi per gli uomini, ci sono anche ipotesi di flessibilità in uscita percorribili come la Quota 102, che però richiede 38 anni di contributi. Non c’è invece una forma di pensione anticipata che consente, con un ricalcolo contributivo, di ritirarsi con 35 anni e 9 mesi di contributi.

O meglio, non c’è per i lavoratori uomini: nel caso delle lavoratrici donne, si può utilizzare l’Opzione Donna, che consente la pensione anticipata con ricalcolo contributivo in presenza di 35 anni di contributi versati al 31 dicembre 2021. Richiede anche uno specifico requisito minimo di età, 58 e 59 anni, rispettivamente per lavoratrici dipendenti o autonome. Ma lo ripeto, riguarda esclusivamente le donne.