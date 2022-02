Pensioni: in arrivo la nuova domanda di ricalcolo INPS

Ricalcolo assegno pensione se la disoccupazione ne ha ridotto l'importo: l'INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale, ok alla neutralizzazione.

I pensionati penalizzati da periodi di disoccupazione nei cinque anni antecedenti il primo trattamento ricevuto potranno chiederne la neutralizzazione (purché non necessari per il requisito minimo) così da ottenere un assegno più alto.

Le regole sono contenute nel Messaggio INPS 883/2022, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale 82/2017, in base alla quale è illegittimo l’articolo 3, ottavo comma, della legge 297/1982, nella parte in cui non prevede la possibilità di neutralizzazione dei contributi:

quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.

Come neutralizzare i contributi svantaggiosi per la pensione 23 Agosto 2021 Le pensioni interessate di cui si potrà chiedere il ricalcolo più favorevole sono le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo o con sistema misto e le pensioni anticipate.

I contributi neutralizzabili devono essere collocati nelle ultime 260 settimane (cinque anni) di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, e non devono essere necessari per il raggiungimento del requisito minimo per la pensione. Devono derivare da una delle seguenti prestazioni di disoccupazione:

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali,

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,

Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI,

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),

indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Attenzione: nel caso in cui i contributi sopra descritti siano parzialmente necessari ai fini del diritto alla pensione, possono essere neutralizzati solo quelli non necessari al perfezionamento del diritto stesso. Se invece l’intero periodo di contribuzione non è necessario per maturare la pensione, non è possibile neutralizzarne solo una parte.

Per ottenere il ricalcolo, bisogna presentare specifica domanda all’INPS (non è previsto automatismo). Le istruzioni saranno fornite con specifica circolare INPS. Nel momento in cui la domanda è accolta, la pensione viene ricalcolata con effetto dall’originaria decorrenza.