Caregiver per disabilità: quali aiuti a sostegno?

Mio padre è invalido al 100% con diritto all’indennità mensile di accompagnamento. Per avere il riconoscimento di suo caregiver cosa devo fare? In Campania quali sono le “provvidenze” a nostro favore? So che la legge quadro sulle disabilità è in discussione al Senato ma noi caregiver, allo stato attuale, possiamo beneficiare solo di quanto previsto dalla legge 104/92?